Джемілєв сподівається на участь Байдена в саміті Кримської платформи

Саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня в Києві

Українська влада працює над тим, щоб президент США Джо Байден взяв участь у міжнародному саміті Кримської платформи. Він запланований на 23 серпня в Києві.

Про це заявив лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, передає «Крим.Реалії».

За його словами, є вагомі підстави очікувати, що президент США Джо Байден візьме участь у міжнародному саміті.

«Ми покладаємо на це великі надії. Багато країн світу, в тому числі країни Ради Європи, США, вже висловили згоду приєднатися. Хоча я точно не можу сказати, чи будуть вони представлені 23 серпня цього року на саміті, але є дуже великі підстави сподіватися на те, що, в тому числі, і Джо Байден 23 числа буде тут. У всякому разі, над цією темою ми будемо дуже ретельно працювати», – сказав Джемілєв.

Лідер кримськотатарського народу нагадав, що президент України Володимир Зеленський 26 лютого підписав указ про заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав жителів окупованого півострова Крим.

Він також зазначив, що вважає створення Кримської платформи суттєвим кроком на шляху до деокупації Криму.

Раніше в п'ятницю Джо Байден заявив, що США ніколи не визнають анексію Криму і будуть разом з Україною протистояти агресивним діям Росії.

Нагадаємо, 26 лютого Україна відзначає День опору окупації Криму. У зверненні з цього приводу Зеленський повідомив, що підписав указ про заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури і захисту прав жителів півострова, а також про створення Кримської платформи.

П’ятий президент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко під час телемарафону «Крим – це Україна» заявив, що з 2014 по 2019 роки українська влада постійно тримала питання деокупації Криму на порядку денному міжнародної політики.