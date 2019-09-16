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    У світі

    Друга спроба: в Алжирі визначили дату президентських виборів

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    <p>Президентські вибори в Алжирі мали відбутися&nbsp;4 липня, але були скасовані через відсутність достатньої кількості кандидатів</p> - Друга спроба: в Алжирі визначили дату президентських виборів

    Президентські вибори в Алжирі мали відбутися 4 липня, але були скасовані через відсутність достатньої кількості кандидатів

    Оголосити нову дату виборів в Алжирі вимагав начальник генерального штабу армії

    Виконувач обов’язків президента Алжиру Абделькадер Бенсалем у неділю повідомив, що президентські вибори в країні відбудуться 12 грудня.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Зазначається, що відповідне оголошення Бенсалем зробив на державному телебаченні у зверненні до нації.

    «Це стало наслідком наполягання на якнайшвидшому проведенні голосування з боку начальника генерального штабу алжирської армії Ахмеда Гаеда Салаха», - додає ЗМІ.

    Президентські вибори в Алжирі мали відбутися 4 липня, але були скасовані через відсутність достатньої кількості кандидатів.

    Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти президента, який керував країною з 1999 року.

    В березні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

    82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

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