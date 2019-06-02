В Алжирі перенесли президентські вибори через брак кандидатів



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Вибори в Алжирі мали відбутися 4 липня

У виборах хотіли взяти участь лише два політика

Конституційна рада Алжиру перенесла дату президентських виборів через відсутність достатньої кількості кандидатів.

Про це повідомляє France 24 з посиланням на заяву ради.

Зазначається, що вибори мали відбутися 4 липня.

У раді відзначили, що у виборах хотіли взяти участь лише два політика.

На даний момент нова дата виборів президента Алжиру невідома.

Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти президента, який керував країною з 1999 року.

В березні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

У квітні в Алжирі призначили дату позачергових президентських виборів.