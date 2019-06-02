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    У світі

    В Алжирі перенесли президентські вибори через брак кандидатів

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    Вибори в Алжирі мали відбутися 4 липня - В Алжирі перенесли президентські вибори через брак кандидатів
    Вибори в Алжирі мали відбутися 4 липня

    У виборах хотіли взяти участь лише два політика

    Конституційна рада Алжиру перенесла дату президентських виборів через відсутність достатньої кількості кандидатів.

    Про це повідомляє France 24 з посиланням на заяву ради.

    Зазначається, що вибори мали відбутися 4 липня.

    У раді відзначили, що у виборах хотіли взяти участь лише два політика.

    На даний момент нова дата виборів президента Алжиру невідома.

    Як відомо, в Алжирі декілька тижнів не вщухали протести проти президента, який керував країною з 1999 року.

    В березні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки президента Бутефліки. Проведені 29 березня акції стали наймасовішими з початку протестів 1,5 місяці тому.

    82-річний Бутефліка заявив, що не балотуватиметься на п'ятий термін.

    У квітні в Алжирі призначили дату позачергових президентських виборів.

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