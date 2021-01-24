Дружина убитого в Києві російського ексдепутата повернулася до Москви

Марія Максакова згодна відновити концертну діяльність у Росії

Вдова убитого в Києві ексдепутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова, оперна співачка і також ексдепутат Марія Максакова повернулася до Росії. Як інформує ряд ЗМІ цієї країни, колишній законотворець прибула до Москви 23 січня рейсом із Стамбулу.

Зараз Максакова заявляє, що сповнена рішучості почати нове життя. Ще раніше вона зізналася, що більше не має заперечень щодо своєї концертної діяльності на російській території. Артистка сказала журналістам, що «поліпшення російсько-українських відносини вселяє в неї оптимізм».

Колишній депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Марія Максакова виїхала до України в 2016 році разом із чоловіком Денисом Вороненковим, що раніше представляв у російському парламенті Комуністичну партію.

23 березня 2017 року в центрі Києва, на вулиці Пушкінській, на Дениса Вороненкова було здійснено збройний напад, унаслідок вогнепальних поранень він загинув на місці. Вороненков був убитий в помсту за те, що він і його дружина, дали правдиві свідчення про те, як готувалася анексія Криму та напад на Донбас, заявляв тоді радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Також Марія Максакова говорила, що буде «до скону вдячна Україні», яка «визволила її з пащі Левіафана».