  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Дружину посла Бельгії звинуватили в побитті продавщиць в Сеулі

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Дружину посла Бельгії звинуватили в побитті продавщиць в Сеулі - Дружину посла Бельгії звинуватили в побитті продавщиць в Сеулі
    Дружину посла Бельгії звинуватили в побитті продавщиць в Сеулі
    Фото: скріншот відео

    Сама жінка послалася на дипломатичний імунітет, щоб уникнути судового переслідування

    Дружина посла Бельгії в Південній Кореї побила двох продавщиць в Сеулі, повідомляє видання Le Figaro з посиланням на південнокорейських правоохоронців.

    За даними поліції, дружина дипломата, Сян Сюеціу, приміряла дві речі в магазині одягу в Сеулі і поспішила до виходу.

    Співробітниця магазина відразу ж побігла за нею, щоб дізнатися, що на ній було надіто. Імовірно, саме це викликало сварку.

    На кадрах відеоспостереження, поширеними південнокорейськими ЗМІ, видно, як жінка потягнула за руку і вдарила продавця по голові, а потім вдарила іншу співробітницю, яка прийшла на допомогу.

    Сама жінка послалася на дипломатичний імунітет, щоб уникнути судового переслідування. У свою чергу її чоловік, посол Пітер Лескує висловив свій жаль у зв'язку з цим інцидентом.

    «Якими б не були обставини, її реакція є неприйнятною», - визнав дипломат.

    При цьому в посольстві Бельгії заявили, що «підтримують право дружини посла на недоторканність».

    Теги: Південна Корея Бельгія посол чоловік імунітет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Дружину посла Бельгії звинуватили в побитті продавщиць в Сеулі