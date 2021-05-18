Дружину посла Бельгії звинуватили в побитті продавщиць в Сеулі

Сама жінка послалася на дипломатичний імунітет, щоб уникнути судового переслідування

Дружина посла Бельгії в Південній Кореї побила двох продавщиць в Сеулі, повідомляє видання Le Figaro з посиланням на південнокорейських правоохоронців.

За даними поліції, дружина дипломата, Сян Сюеціу, приміряла дві речі в магазині одягу в Сеулі і поспішила до виходу.

Співробітниця магазина відразу ж побігла за нею, щоб дізнатися, що на ній було надіто. Імовірно, саме це викликало сварку.

На кадрах відеоспостереження, поширеними південнокорейськими ЗМІ, видно, як жінка потягнула за руку і вдарила продавця по голові, а потім вдарила іншу співробітницю, яка прийшла на допомогу.

Сама жінка послалася на дипломатичний імунітет, щоб уникнути судового переслідування. У свою чергу її чоловік, посол Пітер Лескує висловив свій жаль у зв'язку з цим інцидентом.

«Якими б не були обставини, її реакція є неприйнятною», - визнав дипломат.

При цьому в посольстві Бельгії заявили, що «підтримують право дружини посла на недоторканність».