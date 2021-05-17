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    У МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися від Covid-19 після хвороби

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    Після одужання від коронавірусу вакцинацію можна відкласти на 6 місяців - У МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися від Covid-19 після хвороби
    Після одужання від коронавірусу вакцинацію можна відкласти на 6 місяців
    Фото з відкритих джерел

    Природний імунітет не гарантує, що ви не захворієте знову

    Міністерство охорони здоров'я пояснило, чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворів на коронавірус. У МОЗ також розповіли, чи здатний набутий після перенесення хвороби імунітет захистити від повторного зараження. Про це йдеться на сторінці МОЗ у Facebook.

    «Якщо ви перехворіли на Covid-19 в безсимптомній, легкій чи важкій формі, ваш організм вже познайомився з коронавірусом Sars-CoV-2 та виробив до нього імунітет. Імунітет, вироблений в такий спосіб, називається набутим природним», – зазначили в міністерстві.

    Однак, як наголошують в МОЗ, природний імунітет не гарантує, що ви не захворієте знову, ба більше від того, як ви перенесли хворобу раніше, буде залежати важкість повторного перебігу хвороби.

    «Натомість імунітет, який розвивається після вакцинації, надасть надійніший захист від коронавірусної хвороби. Вакциновані люди дуже рідко хворіють на Covid-19. А якщо таке трапляється, то переносять хворобу набагато легше і з меншою кількістю ускладнень», –пояснили у відомстві.

    Тому МОЗ рекомендує вакцинуватися навіть у тому випадку, якщо ви вже хворіли, щоб забезпечити кращий імунітет до Covid-19. Однак після одужання вакцинацію можна відкласти на 6 місяців, оскільки протягом цього періоду рідко трапляються повторні випадки.

    «За наявності достатньої кількості вакцин можна вакцинуватися раніше – вже через 4 тижні після перших симптомів хвороби. Робити тест на антитіла до Covid-19 перед щепленням не потрібно», – наголосили у міністерстві.

    Тим часом, за минулу добу, 16 травня, в Україні було виявлено 2 136 нових хворих на коронавірус. При цьому хворобу діагностували у 104 дитини та 47 медпрацівників. Натомість вчора одужало втричі більше людей, ніж захворіло – 6 869 осіб.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я хвороби імунітет вакцинація коронавірус
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    У МОЗ пояснили, чи потрібно вакцинуватися від Covid-19 після хвороби