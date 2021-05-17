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    На Київщині у п’яного чоловіка вилучили арсенал вибухових пристроїв (фото)

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    Чоловік зберігав удома&nbsp;гранати &laquo;Ф-1&raquo; - На Київщині у п’яного чоловіка вилучили арсенал вибухових пристроїв (фото)
    Чоловік зберігав удома гранати «Ф-1»
    Фото: Нацполіція

    Чоловіку загрожує ув'язнення на строк до семи років

    Поліцейські Білоцерківського району Київщини повідомили про підозру чоловікові за незаконне зберігання вибухового пристрою. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    До поліції надійшло повідомлення, про те, що на одній з вулиць міста Узин Білоцерківського району чоловік перебуває в стані алкогольного сп'яніння та має при собі гранату «Ф-1».

    На місце події одразу прибули працівники сектору реагування патрульної поліції, вибухотехнічної служби та слідчо-оперативна група Білоцерківського районного управління поліції.

    Особу чоловіка поліцейські встановили відразу, ним виявився 59-річний місцевий житель. Під час невідкладного обшуку у помешканні зловмисника виявлено й інші вибухові пристрої.

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    На Київщині у п’яного чоловіка вилучили арсенал вибухових пристроїв (фото)
    На Київщині у п’яного чоловіка вилучили арсенал вибухових пристроїв (фото)
    На Київщині у п’яного чоловіка вилучили арсенал вибухових пристроїв (фото)
    На Київщині у п’яного чоловіка вилучили арсенал вибухових пристроїв (фото)

    Чоловіка поліцейські затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі за процесуальним керівництвом Білоцерківської окружної прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими припасами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Як повідомлялося, на Київщині судитимуть мешканця м. Сквира за збут придбання, зберігання та збуту бойових припасів.

    17 травня у селі Жоравка Яготинської територіальної громади на Київщині місцевий житель підірвався на вибуховому пристрої.

    Теги: Національна поліція України кримінал граната Київщина чоловік
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    На Київщині у п’яного чоловіка вилучили арсенал вибухових пристроїв (фото)