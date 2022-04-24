Одіозний німецький політик почав пропагандистську кампанію у світових ЗМІ

Колишній канцлер ФРН Герхард Шредер, який є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснафта» та комітету акціонерів газопроводу «Північний поток – 2», вважає, що країнам Заходу не вдасться ізолювати Росію і з нею доведеться домовлятися. Про це він сказав в інтерв'ю, опублікованому в суботу в газеті The New York Times.

«Ви не можете ізолювати таку країну, як Росія, на тривалий термін, ні політично, ні економічно. Промисловість Німеччини потребує сировини, яку має Росія. І це не тільки нафта і газ, це ще й рідкісноземельні метали, і цю сировину неможливо замістити просто так», – сказав Шредер.

Він також заявив про необхідність домовлятися із РФ. «Нам доведеться повернутися до переговорів із Росією», - зазначив Шредер.

«Чому ми повинні виявляти недовіру? Адже це завжди спрацьовувало. Їм (Росії. – Ред.) необхідні нафта та газ для бюджетних виплат, а нам нафта та газ необхідні для того, щоб обігрівати будинки, і для того, щоб економіка продовжувала функціонувати», – сказав він.

Нагадаємо, 77-річний Герхард Шредер є головою ради директорів провідної російської нафтової групи «Роснафта» та комітету акціонерів газопроводу «Північний поток – 2». Очікується, що у червні він має увійти до складу наглядової ради російського «Газпрому».

Шредер втратив статус почесного члена Німецького футбольного союзу через зв'язки з президентом Росії та великими російськими бізнес-групами.

Нагадаємо також, що ряд німецьких лідерів думок підписали відкрите звернення до уряду ФРН з вимогою припинити допомогу Україні і фактично примусити її прийняти російські умови капітуляції.