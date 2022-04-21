У парламенті Німеччини скандал через передачу танків Україні. Кар'єра Шольца під загрозою

Небажання канцлера Німеччини Олафа Шольца надавати Україні важке озброєння може обернутися відставкою

Питання важкого озброєння для України може стати ключовим для кар’єри керівника федерального уряду Німеччини Олафа Шольца. Про це пише видання Spiegel.

Видання нагадало, що у кінці лютого найбільша опозиційна партія бундестагу, Християнсько-демократичний союз (ХДС), раніше підтримала новий курс коаліції. Лідер опозиції Фрідріх Мерц тоді заявив, що ХДС, яка після виборів перейшла в опозицію, «не буде чіплятися до дрібниць», зважаючи на зміну курсу уряду щодо Росії та України. Але можливе надання Україні важкої зброї для захисту від російського агресора може змінити риторику опозиції.

Перший заступник голови фракції ХДС у бундестазі Торстен Фрай заявив у коментарі Spiegel, що слова канцлера Шольца про українців, які нічого не зможуть вдіяти із німецькими танками, є дуже самовпевненими. Фрай пояснив, що його партія виступає за надання Україні важкого озброєння і здивувався позиції Шольца: «Невже канцлер вважає, що Україна просить непотрібну їй техніку?»

Питання щодо важкого озброєння для України ХДС може винести на розгляд парламенту наступного тижня. І, прогнозує Spiegel, воно може навіть зібрати більшість голосів – оскільки багато хто у самій коаліції підтримує цю ідею, не прислухаючись до позиції канцлера.

«У цьому випадку Шольц зазнав би настільки серйозного, що йому фактично довелося б попросити про вотум довіри, аби забезпечити собі стійку більшість у бундестазі», – пише видання.

Нагадаємо, депутат бундестагу від ХДС Юрген Харт заявив, що Німеччина повинна надати Україні важку військову техніку, а також навчити українських військовослужбовців нею користуватися.

Раніше федеральний канцлер Олаф Шольц заявляв, що Німеччина не надає танки Україні, бо ЗСУ не можуть використовувати їх через відсутність досвіду роботи з німецькою технікою.