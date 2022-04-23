Проросійські політики Німеччини закликають уряд схилити Україну до капітуляції

Під час проросійського автопробігу в Берліні

Лист з вимогою відмовитись від підтримки Києва підписали 18 лідерів громадської думки

Ряд німецьких лідерів думок підписали відкрите звернення до уряду ФРН з вимогою припинити допомогу Україні і фактично примусити її прийняти російські умови капітуляції. Текст листа опублікований на сторінках Berliner Zeitung.

Це звернення, як відзначає німецьке видання, стало реакцією на більш поширені вимоги ЗМІ та громадськості щодо захисту України та надання Києву важкого озброєння. Натомість, його автори вимагають протилежного і мають на меті посилити чинну позицію уряду Олафа Шольца.

Лист грунтується на тезах, що часто лунають від представників держави-агресора. Автори звернення вважають, що постачаючи зброю в Україну, Німеччина та інші країни НАТО «де-факто зробили себе стороною війни», а агресія проти України є «полем битви між НАТО і Росією за безпековий порядок в Європі». Вони також вважають, що існує потреба задовільнити «законні інтереси безпеки Росії».

Головна ідей листа – Україна все одно програє, тому її треба примусити капітулювати.

«Незважаючи на повідомлення про успіхи української армії, вона значно поступається російській і має мало шансів виграти цю війну. Ціною тривалого військового опору, незалежно від результату, буде більше зруйнованих міст і більше втрат серед українського населення», - вважають автори і закликають «допомогти» Україні проти її волі.

«Ми закликаємо уряд Німеччини, країни ЄС та НАТО припинити постачання зброї українським військам та заохочувати уряд у Києві припинити військовий опір», - йдеться у документі.

Пропонується, зокрема, змусити Україну терміново вивести армію з Києва, Одеси та Харкова, щоби запобігти їхньому руйнуванню. Умовою української капітуляції вони пропонують зробити нейтралітет, визнання Криму російським та дозвіл на «незалежність» Донбасу.

Лист підписали 18 осіб – інтелектуалів, лідерів думок (як-то письменниця та журналістка Даніела Дан, один з ключових співаків Німеччини Александер Векер) і колишніх політиків та дипломатів , у тому числі троє ексдепутатів Бундестагу – Ентьє Фольмер («Зелені», учасниця російських «Петербурзьких діалогів»), Норман Пех та Люк Йохімсен (партія «Ліві», відома проросійською спрямованістю), а також чинний член «комітету з цінностей» правлячої Соціал-демократичної партії Німеччини Ганс Міссельвіц.

Нагадаємо, що раніше німецька медіагрупа Weimer Media Group присудила Премію ЗМІ за свободу президенту України Володимиру Зеленському, лідерці білоруської опозиції Світлані Тихановській та колишній редакторці російського пропагандистського «Першого каналу» Марині Овсянніковій. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення закликала медіагрупу відмовитися від вручення Премії ЗМІ за свободу Овсянніковій. У Нацраді заявили, що «неприйнятно зрівнювати внесок у просування демократії та миру в Європі президента України та російської пропагандистки».

В останній момент перед врученням премії прізвище пропагандистки зникло із переліку нагороджених. Перед оголошенням лауреатів ведучі зазначили, що в Росії є люди, які виступають за свободу слова, але прізвище Овсяннікової не прозвучало.