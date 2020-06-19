Ексканцлерку Австрії позбавили прав за п'яне водіння



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Брігітте Бірляйн була першою в історії жінкою на посаді канцлера Австрії

Політик визнала провину і вибачилася за свою поведінку

Колишній канцлер Австрії 70-річна Брігітте Бірляйн позбулася водійських прав через водіння в нетверезому стані.

Про це, в четвер, 18 червня, повідомляє Kronen Zeitung.

За даними видання, Бірляйн відпочивала разом з друзями в ресторані в центрі Відня в середу ввечері, де і вживала алкоголь, а після вечері вона сіла в машину і поїхала додому.

Близько опівночі її зупинила поліція і перевірила на тверезість. Алкотестер показав майже 0,9 проміле алкоголю в її крові. Співробітники правоохоронних органів вилучили водійські права ексканцлера.

Політик визнала провину і вибачилася за свою поведінку, зазначає видання.

«Моя поведінка не відповідає не тільки моїм власним високим вимогам, а й тому, який приклад особа такого статусу має подавати навколишнім. Мені дуже шкода», - сказала вона.

Брігітте Бірляйн була канцлером в службовому уряді Австрії з 3 червня 2019 року по 7 січня 2020 року. Таким чином вона стала першою в історії жінкою на посаді канцлера Австрії. До цього Бірляйн очолювала конституційний суд країни, також будучи першою жінкою на цій посаді.