Актор Єфремов про смертельну ДТП: Не розумію, як далі жити



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Михайло Єфремов: Відмазуватися, включаючи якісь свої зв'язки або знайомства, я не збираюся і не буду Скріншот з відео

«Кінець, немає вже більше ніякого Єфремова», – заявив актор

Російський актор Михайло Єфремов записав відеозвернення з приводу смертельної ДТП, яку він вчинив у Москві 8 червня.

«Уже чотири дні пройшло з цього проклятого понеділка. Я не знав, що сказати, та й зараз не знаю. Не знаю як і якими словами просити вибачення у сім'ї Сергія Захарова. Але я все одно прошу, хоча знаю, що не пробачать», – заявив актор.

Він висловив готовність допомогти сім’ї загиблого «усіма засобами, якщо візьмуть і якщо зрозуміють».

«Це не спроба відкупитися, а спроба спокутувати. І, звичайно, мені немає прощення від моєї дружини, від моїх дітей. Та й від усіх тих, хто мені вірив. Взагалі непростимо сідати по п'янці за кермо. Коли в результаті гине невинна людина, хороший мужик, мій ровесник. Коли горе таке в його родині», – додав Єфремов, зазначивши, що «не розуміє, як далі жити».

«Знаю, багато хто думає, що мене як артиста будуть відмазувати. Ні, відмазуватися, включаючи якісь свої зв'язки або знайомства, я не збираюся і не буду. Та й як тут відмажешся, коли всі все бачили. Та й я бачив, коли проспався і відійшов від шоку. Слава Богу, мама моя не побачила. Це не кіно, тому вже нічого не перемотати. Кінець, немає вже більше ніякого Єфремова», – сказав актор на відео.

«Зрадив я всіх. Вибачте, будь ласка. Більше сказати нічого», – резюмував він.

Нагадаємо, Михайло Єфремов потрапив в ДТП увечері 8 червня.

Перебуваючи під дією алкоголю, актор на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон. За даними російських ЗМІ, смерть водія констатували о 5 годині ранку. Встановлено, що загиблим в аварії є 57-річний уродженець Рязані Сергій Захаров.

За фактом ДТП проти Єфремова розпочато кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Через смерть водія справу можуть перекваліфікувати. За попередніми даними, тепер Єфремову загрожує до 12 років в'язниці.

9 червня правоохоронні органи затримали актора Михайла Єфремова.