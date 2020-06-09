ДТП з актором Єфремовим: водій фургона помер у лікарні



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ДТП за участю відомого актора сталась ввечері 8 червня у Москві

За попередніми даними, тепер Єфремову загрожує до 12 років в'язниці

Водій автофургона, який постраждав в ДТП за участю актора Михайла Єфремова в центрі Москви, помер в лікарні. Про це повідомляє ТАСС.

«Не дивлячись на зусилля лікарів, чоловік помер. Він отримав травми, несумісні з життям», - йдеться в повідомленні.

Михайло Єфремов потрапив в ДТП увечері 8 червня. Перебуваючи під дією алкоголю, актор на повній швидкості виїхав на зустрічну смугу і врізався у фургон.

На відео чутно, як Єфремов намагається сказати щось співробітникам поліції. Зокрема, він визнає, що винен в аварії. Він також зізнався, що пив перед тим, як сідати за кермо.

За даними російських ЗМІ, смерть водія констатували о 5 годині ранку. Встановлено, що загиблим в аварії є 57-річний уродженець Рязані Сергій Захаров.

«У Москві працював водієм-кур'єром», - пишуть російські видання.

За фактом ДТП проти Єфремова розпочато кримінальну справу за статтею про порушення правил дорожнього руху, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Через смерть водія справу можуть перекваліфікувати. За попередніми даними, тепер Єфремову загрожує до 12 років в'язниці.