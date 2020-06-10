Для п'яного водія не існує жодних виправдань

Людина, яка хоч раз була спійманою п'яною за кермом, має назавжди втрати право водити автомобіль

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Михаил Ефремов — отличный актер. Я люблю хороших актеров. Михаил Ефремов болеет за «Спартак». Я тоже всю жизнь болею за «Спартак». Михаил Ефремов придерживается, по крайней мере, когда трезвый, тех же политических и общественных взглядов, что и я.

Имеет всё это сейчас для меня какое-то значение? Нет, не имеет. Вообще никакого значения не имеет, за кого болел, кого играл и за что выступал Михаил Ефремов. Вы сейчас о другом подумайте. Точнее, о других.

У 58-летнего Сергея Захарова в Рязани остались жена, сын и дочь. Точнее, теперь уже вдова и двое сирот. Захаров не играл на сцене, я понятия не имею, какие у него взгляды и симпатии, болел ли он за «Спартак» и был ли он вообще болельщиком. Он просто ехал на машине по рабочим делам. Безвестный мужик из Рязани. В которого влетел знаменитый пьяный актер. У актера была хорошая машина – поэтому он выжил, а у простого рязанского мужика машинка тоже была простая – поэтому его спасти не удалось.

Главное чувство, которое я испытываю к пьяным водителям – это ненависть. Ненависть и никак не меньше. Никаких оправданий для этих людей у меня нет. Они худшие из преступников наряду с самыми страшными злодеями. Как защитить нас от алкоголиков за рулем – я не знаю. Ужесточать законы дальше уже вроде бы некуда. Хотя в нашей стране в любой ситуации начинают именно с очередного ужесточения. Которым всё и заканчивается. Потому что важна не степень жестокости, а степень неотвратимости. Сколько алкашей за рулем избежали ответственности просто потому, что откупились! Не только знаменитые – всякие! Потому что знаменитостей попадают в эти истории единицы, а погибают тысячи! А гаишники как будто даже рады подобным историям, потому что откупиться от езды по пьянке стоит очень дорого.

Ефремов убил человека прямо напротив здания МИДа. Там есть разделительная полоса, но нет разделительного заграждения. Смоленка – не единственное место в центре Москвы, где нет жесткого разделения встречных полос. Сколько жутких аварий на Кутузовском! Почему? Да потому что по разделительной, плевав на всех, едут машины с мигалками! Это их персональная дорога. Для министров, депутатов и прочих хозяев нашей жизни. Чтобы им было удобно ездить, остальные должны рисковать лобовым столкновением с очередным лихачом или пьяным придурком. Может, исправить вот это безобразие хотя бы?

И конечно, человек, который хотя раз был пойман пьяным за рулем, не должен иметь права водить машину больше никогда. И чтобы даже машину он купить не мог. Но ведь и сейчас людей лишают прав, а сколько продолжают ездить! Сколько продолжают ездить, несмотря на десятки и даже сотни протоколов о нарушениях! Просто потому что всё имеет цену и любой вопрос можно решить взяткой.

А Ефремов, конечно, должен сесть. Званий и премий его лишать не надо – их он заслужил честно. Но тюрьму свою он тоже заслужил сам.

Джерело: Эхо Москвы

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