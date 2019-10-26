Експерти пояснили, з чим пов’язані кольори паспортів різних країн світу



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Найрідше в світі зустрічаються паспорти чорного кольору

В даний час громадяни всіх світових держав використовують паспорти лише чотирьох кольорів в різних відтінках – червоного, синього, зеленого і чорного.

Експерти британського таблоїду The Sun пояснили, що колірна гамма обкладинки основного документа громадянина тієї чи іншої країни вибирається не випадково.

Відзначається, що найбільш поширеним є червоний колір. У багатьох країн це пов’язано з комуністичним минулим (Росія, Словенія, Латвія, Польща, Румунія, Грузія) або сьогоденням (Китай). Крім того, документи з бордовим відтінком використовують майже всі країни Євросоюзу. Винятком є лише Хорватія, громадяни якої мають паспорти синього кольору. Таке ж забарвлення мали документи Великобританії до 1988 року, поки їх не змінили на такі, що відповідають єдиним стандартам ЄС. Варто також відзначити, що деякі країни, які прагнуть потрапити в цю організацію (Туреччина, Албанія, Македонія), теж «перефарбували» паспорти в надії стати ближче до союзу.

Якщо говорити окремо про паспорти синього кольору, то потрібно уточнити, що вони найчастіше символізують країни «нового світу». Це стосується 15 країн Карибського басейну і деяких представників Південної Америки (Аргентина, Бразилія, Парагвай). Документи синього кольору видають громадянам США, Канади, Австралії та України. Блакитний відтінок мають паспорти Казахстану, Північної Кореї і Лівії.

Що стосується зеленого кольору, що тут простежується зв’язок з релігією. Так, в більшості випадків паспорти такого відтінку використовуються в мусульманських країнах Азії і Африки. Деякі держави «чорного континенту» видають громадянам документи із зеленою обкладинкою, як символ приналежності до співдружності ЕКОВАС.

Найрідше в світі зустрічаються паспорти чорного кольору. Зазвичай такі документи можна зустріти в Африці, проте є винятки. Наприклад в Новій Зеландії чорний використовується, як національний колір.

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