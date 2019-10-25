Генпрокурор Рябошапка створив управління реформ



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Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури Фото: gp.gov.ua

Управління реформ в Генеральній прокуратурі займатиметься стратегією оновлення прокуратури

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення управління реформ у структурі Генеральної прокуратури. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

«Робота управління буде зосереджена на двох напрямах - стратегічному плануванні й аналізі, а також впровадженні стандартів якості та адмініструванні реформи», - сказано в ньому.

Зазначається, що метою реформи є створення оновленої, професійної, ефективної прокуратури, якій буде довіряти суспільство.

Управління реформ забезпечуватиме експертний та управлінський аспект поновлення органів прокуратури.

Реформа прокуратури передбачає створення Офісу генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур. Аби працювати в нових органах прокуратури, прокурори мають пройти атестацію для оцінки професійних компетенцій і відповідності вимогам професійної етики і доброчесності.

Нагадаємо, 19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.