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    Генпрокурор Рябошапка створив управління реформ

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    <span>Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури</span> - Генпрокурор Рябошапка створив управління реформ
    Руслан Рябошапка проводить реформу прокуратури
    Фото: gp.gov.ua

    Управління реформ в Генеральній прокуратурі займатиметься стратегією оновлення прокуратури

    Генеральний прокурор Руслан Рябошапка підписав наказ про створення управління реформ у структурі Генеральної прокуратури. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Генпрокуратури.

    «Робота управління буде зосереджена на двох напрямах - стратегічному плануванні й аналізі, а також впровадженні стандартів якості та адмініструванні реформи», - сказано в ньому.

    Зазначається, що метою реформи є створення оновленої, професійної, ефективної прокуратури, якій буде довіряти суспільство.

    Управління реформ забезпечуватиме експертний та управлінський аспект поновлення органів прокуратури.

    Реформа прокуратури передбачає створення Офісу генерального прокурора, обласних і окружних прокуратур. Аби працювати в нових органах прокуратури, прокурори мають пройти атестацію для оцінки професійних компетенцій і відповідності вимогам професійної етики і доброчесності.

    Нагадаємо, 19 вересня Рада створила Офіс генерального прокурора.

    Як писав «Главком», Рябошапка проводить реформу прокуратури, яка викликала обурення прокурорів. Зокрема їх непокоять умови атестації, де прокурорам, «як вівцям» (так сказано у зверненні), запропоновано погодитися зі звільненням, а також з тим, що при цьому стосовно них кадровими комісіями буде використана якась інформація з анонімних джерел, яка не потребує офіційного підтвердження.

    Претензії є й до самих тестів, які начебто не враховують спеціалізацію юристів.

     Читайте також: 
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