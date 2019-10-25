Сюрприз для водіїв: за кермо можна буде сідати без посвідчення та техпаспорта



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Електронні посвідчення водія та свідоцтво про реєстрацію авто перевірятимуть через QR-код

Кабінет Міністрів України погодив запуск експериментального проекту щодо застосування електронного посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, які можуть пред’являтися поліцейським замість документів, виданих на бланках.

Відповідні постанова та порядок, ініційовані Міністерством цифрової трансформації спільно з Міністерством внутрішніх справ, прийняті під час засідання Уряду.

Е-права та е-техпаспорт – це цифровий образ виданих особі пластикових посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (технічний паспорт), що містить унікальний електронний ідентифікатор (QR-код). Відповідно до затвердженої постанови водій зі свого смартфону може пред’являти ці документи поліцейському, а той за допомогою спеціальних технічних засобів підтвердити дані в електронних ресурсах єдиної інформаційної системи МВС.

«71 млн гривень – саме стільки за цей рік українці сплатили штрафів за те, що не мали при собі прав чи техпаспорта під час керування автомобілем. Сьогодні, коли смартфон здатний замінити гаманець, вимога постійно мати при собі додаткові документи – звучить архаїчно. Тому ми створили технічне рішення, що дозволить громадянам завантажити ці документи в захищений мобільний додаток «Дія» та більше не переживати, що документи залишилися вдома. Переконаний, що новий сервіс буде дуже корисним та комфортним для багатьох громадян», – зауважив Віце-прем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Для замовлення е-посвідчення водія чи е-техпаспорта громадянину лише доведеться завантажити на смартфон мобільний додаток Єдиного державного веб-порталу електронних послуг («Дія») та пройти електронну ідентифікацію.

Е-права та е-техпаспорт формуються автоматично за наявності в єдиній інформаційній системі МВС усіх відомостей, що зазначаються в посвідченні водія та свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, у тому числі фотографії (відцифрованого образу обличчя) особи для формування е-посвідчення водія.