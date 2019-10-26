Кулеба розповів, хто зможе отримувати подвійне громадянство



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Закордонні українці зможуть активніше брати участь у державотворчих процесах в Україні

Надання українцям права подвійного громадянства дозволить Україні більш ефективно використовувати потенціал співвітчизників з діаспори, які прагнуть допомогти батьківщині своїх предків.

Про це заявив у коментарі DT.UA віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба (підкреслюючи, що висловлює особисту думку, а не всього уряду), аргументуючи необхідність надання українцям права подвійного громадянства наступними причинами.

«І якщо в майбутньому в українському уряді з’являться нові представники діаспори з громадянством Канади або США, але готові працювати на нашу країну, українська держава повинна мати вже готову модель співпраці з ними, а не вигадувати всілякі схеми», – вважає віце-прем’єр.

По-друге, лібералізація політики у сфері громадянства дасть можливість утримати в українському просторі мільйони українців, які виїхали за межі України і отримали громадянство іншої країни, але все ж охочих зберегти зв’язок зі своєю батьківщиною. «Ми не повинні відлякувати цих людей. Ми і так втратили багатьох», – зазначає віце-прем’єр.

Крім того, на думку Кулеби, толерантне ставлення держави до другого громадянства дозволить вирішити питання наявності у десятків тисяч українців угорських і румунських паспортів, які більшість отримували тільки заради того, щоб спокійно переміщатися в Євросоюзі. За великим рахунком, це повинно зняти одну з гострих проблем у стосунках України з сусідніми країнами.

У той же час, урядовець категорично відкидає можливість визнання Україною російського громадянства як другого: «Право подвійного громадянства не повинно ні за яких обставин застосовуватися до країни-агресора».

За вісім місяців 2019 року громадянство України за указом президента отримали майже 850 іноземців. Зеленський доручив Міністерству закордонних справ України розробити механізм надання громадянства України представникам української діаспори за кордоном. В даний час Конституція забороняє українцям мати громадянство іншої країни.

Як повідомлялося, Кулеба наголосив, що Україна має узаконити подвійне громадянство, але не для тих громадян, які разом із українським мають паспорт РФ.