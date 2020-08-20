Ексрадника Трампа звинуватили в розкраданні коштів «зі стіни» на кордоні з Мексикою



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Стіна на кордоні з Мексикою мала коштувати приблизно $21,6 млрд

Стівен Беннон і ще троє американців збирали гроші для будівництва стіни на кордоні з Мексикою

Колишнього радника та ідеолога передвиборчої кампанії Дональда Трампа Стівена Беннона і ще трьох американців звинуватили в розкраданні коштів. Про це повідомила пресслужба Міністерства юстиції США.

«Беннон, а також ще троє американців організували кампанію «Ми будуємо стіну», яка мала зібрати кошти на будівництво стіни на кордоні США й Мексики. Це було однією з передвиборчих обіцянок Дональда Трампа — начебто для боротьби з нелегальною міграцією», - зазначає пресслужба Мін’юсту США.

За даними прокуратури, Беннон зі спільниками «надурили сотні тисяч донорів, нагрівши руки на їхній зацікавленості у фінансуванні прикордонної стіни».

Кампанія зібрала понад $25 млн, з яких щонайменше один мільйон Беннон використав для особистих витрат.

Мін’юст повідомив, що чотирьом фігурантам пред’явили обвинувачення у змові із шахрайською метою й відмиванні коштів.

«Їх уже арештували, вони найближчим часом мають постати перед судом Максимальне покарання, яке загрожує фігурантам, — до 20 років позбавлення волі», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у січні 2017 року президент Дональд Трамп одним зі своїх указів підписав «антимігрантську» заборону в США. А через місяць, у лютому, він заявив, що Сполучені Штати будуватимуть на кордоні з Мексикою «стіну» та зажадав від Мексики оплатити частину будівництва, що приблизно мало коштувати $21,6 млрд.