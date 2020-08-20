  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Російська влада бере у борг рекордну суму

    • Розсилка
    Експерти попереджують, що гроші можуть і не спрацювати і в результаті дефіцит може досягнути 5% ВВП, або п'яти трильйонів рублів - Російська влада бере у борг рекордну суму
    Експерти попереджують, що гроші можуть і не спрацювати і в результаті дефіцит може досягнути 5% ВВП, або п'яти трильйонів рублів

    У 2020 році обсяг внутрішніх запозичень може досягти 4,1 трлн рублів

    У Росії в 2020 році обсяг внутрішніх запозичень може досягти 4,1 трлн рублів - це рекордний показник за останні 15 років. Таку інформацію оприлюднила Рахункова палата у звіті про виконання бюджету, опублікованого на сайті відомства.

    Зазначається, що влада зібралися взяти в борг таку суму для покриття дефіциту бюджету.

    Експерти попереджують, що цей план може не спрацювати і в результаті дефіцит може досягти позначки в п'ять відсотків ВВП, або п'яти трильйонів рублів.

    «У першому півріччі, з урахуванням економічної кризи через епідемію коронавіруса, продати держоблігації вдалося тільки на 1,6 трильйона рублів, а дефіцит бюджету склав 955 мільярдів рублів», - йдеться у звіті Рахункової палати.

    Згідно з інформацією, у липні і серпні російське Міністерство фінансів зіткнулося з новими проблемами і скасувало черговий аукціон. На попередні торги не було подано жодної заявки, а два аукціони до них завершилися в обсягах нижче запланованих.

    У звіті також зазначено, що з січня до червень бюджет отримав на 5% менше доходів, ніж рік тому за аналогічний період.

    Ненафтогазові доходи виросли на трильйон рублів, але така обставина пов'язано з продажем Ощадбанку уряду - рівно таку суму в бюджет передав Центробанк.

    Нафтогазові доходи скоротилися на 35% за пів року, у другому кварталі скорочення склало майже 60% в річному вираженні. «Більш ніж в два рази впали доходи щодо експортних мит нафти і газу, більш ніж на третину - з податку на видобуток корисних копалин (ПВКК)», - повідомляє Рахункова палата.

    19 серпня голова Рахункової палати Олексій Кудрін заявив, що план щодо газифікації країни провалюється (виконаний на 15% за останні три роки), а проблеми з доходами «Газпрому» ускладнюють процес.

    Росія борг бюджет гроші ВВП влада Рахункова палата
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ