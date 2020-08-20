Російська влада бере у борг рекордну суму



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Експерти попереджують, що гроші можуть і не спрацювати і в результаті дефіцит може досягнути 5% ВВП, або п'яти трильйонів рублів

У 2020 році обсяг внутрішніх запозичень може досягти 4,1 трлн рублів

У Росії в 2020 році обсяг внутрішніх запозичень може досягти 4,1 трлн рублів - це рекордний показник за останні 15 років. Таку інформацію оприлюднила Рахункова палата у звіті про виконання бюджету, опублікованого на сайті відомства.

Зазначається, що влада зібралися взяти в борг таку суму для покриття дефіциту бюджету.

Експерти попереджують, що цей план може не спрацювати і в результаті дефіцит може досягти позначки в п'ять відсотків ВВП, або п'яти трильйонів рублів.

«У першому півріччі, з урахуванням економічної кризи через епідемію коронавіруса, продати держоблігації вдалося тільки на 1,6 трильйона рублів, а дефіцит бюджету склав 955 мільярдів рублів», - йдеться у звіті Рахункової палати.

Згідно з інформацією, у липні і серпні російське Міністерство фінансів зіткнулося з новими проблемами і скасувало черговий аукціон. На попередні торги не було подано жодної заявки, а два аукціони до них завершилися в обсягах нижче запланованих.

У звіті також зазначено, що з січня до червень бюджет отримав на 5% менше доходів, ніж рік тому за аналогічний період.

Ненафтогазові доходи виросли на трильйон рублів, але така обставина пов'язано з продажем Ощадбанку уряду - рівно таку суму в бюджет передав Центробанк.

Нафтогазові доходи скоротилися на 35% за пів року, у другому кварталі скорочення склало майже 60% в річному вираженні. «Більш ніж в два рази впали доходи щодо експортних мит нафти і газу, більш ніж на третину - з податку на видобуток корисних копалин (ПВКК)», - повідомляє Рахункова палата.

19 серпня голова Рахункової палати Олексій Кудрін заявив, що план щодо газифікації країни провалюється (виконаний на 15% за останні три роки), а проблеми з доходами «Газпрому» ускладнюють процес.