Ердоган погрожує курдам новою операцією у Сирії
Якщо курдські формування не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон, зазначив Ердоган
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що у разі якщо за 150 годин курдські формування «Загону народної самооборони» (YPG) і «Робочої партії Курдистану» (РКК) не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон.
Про це повідомляє агентство Anadolu.
«Ми працюємо над створенням безпечної зони в Сирії, щоб запобігти атакам РКК, YPG і «Ісламської держави». Якщо через 150 годин терористи залишаться, ми візьмемо контроль над регіоном і самостійно вичистимо їх з території», — сказав він.
24 жовтня стало відомо, що Сирійські демократичні сили під керівництвом курдів заявили, що Туреччина і її сирійські союзники в четвер почали масштабний наступ на три села, незважаючи на перемир'я. У заяві СДС говорилося, що атака турецьких військ на села за межами зони припинення вогню змусила тисячі мирних жителів бігти. Курди закликали США втрутитися і зупинити напад турецьких військ.
Нагадаємо, Туреччина оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії. Своєю чергою, курди запевнили, що вивели своїх бійців з контрольованої Туреччиною зони безпеки.
Як повідомлялося, міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію.