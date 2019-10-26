Ердоган погрожує курдам новою операцією у Сирії



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Турецькі війська в Таль-Аб’яді на півночі Сирії, фото 23 жовтня 2019 року

Якщо курдські формування не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон, зазначив Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що у разі якщо за 150 годин курдські формування «Загону народної самооборони» (YPG) і «Робочої партії Курдистану» (РКК) не залишать північну частину Сирії, Туреччина готова сама очистити регіон.

Про це повідомляє агентство Anadolu.

«Ми працюємо над створенням безпечної зони в Сирії, щоб запобігти атакам РКК, YPG і «Ісламської держави». Якщо через 150 годин терористи залишаться, ми візьмемо контроль над регіоном і самостійно вичистимо їх з території», — сказав він.

24 жовтня стало відомо, що Сирійські демократичні сили під керівництвом курдів заявили, що Туреччина і її сирійські союзники в четвер почали масштабний наступ на три села, незважаючи на перемир'я. У заяві СДС говорилося, що атака турецьких військ на села за межами зони припинення вогню змусила тисячі мирних жителів бігти. Курди закликали США втрутитися і зупинити напад турецьких військ.

Нагадаємо, Туреччина оголосила про завершення військової операції на півночі Сирії. Своєю чергою, курди запевнили, що вивели своїх бійців з контрольованої Туреччиною зони безпеки.

Як повідомлялося, міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію.