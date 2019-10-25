Міністри оборони країн НАТО засудили Туреччину за вторгнення в Сирію



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Міністр оборони США Марк Еспер, Брюссель, 24 жовтня 2019 року

Члени НАТО визнали, що мало можуть зробити для покарання свого стратегічно важливого союзника

Туреччина зазнала 24 жовтня різкої критики за вторгнення на північний схід Сирії на початку дводенної зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі.

Міністр оборони США Марк Еспер назвав вторгнення Туреччини, яке розпочалося 9 жовтня, «необґрунтованим». Водночас члени НАТО визнали, що мало можуть зробити для покарання свого стратегічно важливого союзника.

«Ми бачимо, як вони крутяться ближче до орбіти Росії, ніж на західній орбіті. І я думаю, що це прикро», – сказав керівник Пентагону.

Значна частина критики стосувалася занепокоєння, що дії Анкари можуть підірвати регіональну стабільність та поставити під загрозу здобутки в боротьбі з угрупованням «Ісламська держава».

Президент Туреччини Реджеп Ердоган та його російський колега Володимир Путін 22 жовтня уклали домовленості, спрямовані на утримання курдських сил подалі від кордону Сирії з Туреччиною.

Наступного дня Сполучені Штати оголосили, що скасовують санкції, запроваджені проти Туреччини за операцію проти курдських бійців, які спільно з американськими силами воювали проти угруповання «Ісламська держава».

Серед інших тем зустрічі міністрів оборони країн НАТО є завдання альянсу в Афганістані та Україні, адаптація до гібридних загроз та прогрес у розширенні можливостей швидкого реагування.

Джерело: Радіо Свобода