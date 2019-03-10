Ердоган заявив, що російські системи С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

Ердоган підкреслив, що умови використання російських С-400 не приховуються

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив в суботу, що придбані Анкарою російські зенітні ракетні системи С-400 ніяк не пов'язані з безпекою НАТО, США, а також винищувачів п'ятого покоління F-35, які Анкара розраховує отримати у Вашингтона.

Про це турецький лідер заявив на мітингу в Діярбакирі.

«С-400, які ми купуємо, ніяк не пов'язані з безпекою НАТО, США або F-35. Причини, через які ми купуємо ці системи, очевидні», - сказав він.

Ердоган підкреслив, що умови використання російських С-400 також не приховуються. Президент Туреччини висловив надію, що проблеми у відносинах між Анкарою і Вашингтоном через покупки у РФ систем ППО «будуть врегульовані так само, як це було зроблено і з інших тем».

Нагадаємо, напередодні у Пентагоні заявили про можливі «серйозні наслідки» для Туреччини у її відносинах з Вашингтоном, якщо вона не відмовиться від закупівлі російських комплексів протиповітряної оборони С-400.

Раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина почне розгортати ракетні комплекси С-400, куплені у Росії, у жовтні 2019 го року.

Ще 2 грудня 2018 року у Вашингтоні ультимативно заявили, що Анкара повинна відмовитися від угоди з Москвою, в іншому разі країну можуть позбавити членства у програмі F-35. Однак у листопаді минулого року турецька сторона заявила про неможливість скасування багатомільярдних домовленостей з Росією.