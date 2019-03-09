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    У світі

    Пентагон пригрозив Туреччині «серйозними наслідками» через закупівлю російських С-400

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    <p>Ракетні комплекси С-400</p> - Пентагон пригрозив Туреччині «серйозними наслідками» через закупівлю російських С-400

    Ракетні комплекси С-400

    Переорієнтація Туреччини на російську систему озброєння може негативно відобразитися на перспективах закупівлі американської техніки

    Міноборони США заявило про можливі «серйозні наслідки» для Туреччини у її відносинах з Вашингтоном, якщо вона не відмовиться від закупівлі російських комплексів протиповітряної оборони С-400.

    Про це заявив речник Пентагону Чарльз Саммерс.

    «Можуть бути серйозні наслідки з точки зору наших військових відносин з ними (з Туреччиною – ред.)», - підкреслив офіційний представник міноборони США.

    При цьому він уточнив, що переорієнтація Туреччини, яка є членом НАТО, на російську систему озброєння може негативно відобразитися на перспективах закупівлі американської системи ПРО Patriot, а також надсучасних літаків F-35.

    Напередодні міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що Туреччина почне розгортати ракетні комплекси С-400, куплені у Росії, у жовтні 2019 го року.

    Ще 2 грудня 2018 року у Вашингтоні ультимативно заявили, що Анкара повинна відмовитися від угоди з Москвою, в іншому разі країну можуть позбавити членства у програмі F-35. Однак у листопаді минулого року турецька сторона заявила про неможливість скасування багатомільярдних домовленостей з Росією.

    Джерело: Укрінформ

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