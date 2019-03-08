У жовтні 2019 Туреччина розгорне С-400, куплені у Росії



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Туреччина збирається розгорнути куплені у Росії ракетні комплекси С-400

Туреччина відмовилася припинити військову співпрацю з Росією

Туреччина почне розгортати ракетні комплекси С-400, куплені у Росії, у жовтні 2019 го року. Про це повідомив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, якого цитує агентство Anadolu. Міністр підкреслив, що купівля С-400 була не перевагою, а вимушеним заходом для захисту населення Туреччини.

США вимагали від Анкари відмовитися від угоди, проте президент Реджеп Ердоган заявив, що про це не може бути й мови. Він також не виключив, що Туреччина купить у Росії зенітні ракетні комплекси С-500.

Ще 2 грудня 2018 року у Вашингтоні ультимативно заявили, що Анкара повинна відмовитися від угоди з Москвою, в іншому разі країну можуть позбавити членства у програмі F-35. Однак у листопаді минулого року турецька сторона заявила про неможливість скасування багатомільярдних домовленостей з Росією.