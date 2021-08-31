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    Естонія обрала нового президента

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    Алар Каріс був єдиним кандидатом на посаду президента Естонії - Естонія обрала нового президента
    Алар Каріс був єдиним кандидатом на посаду президента Естонії
    Фото з відкритих джерел

    Президент Естонії обирається в парламенті на таємному голосуванні

    Парламент Естонії з другої спроби обрав Алара Каріса на посаду президента Естонії. Про це повідомляє ERR.

    За кандидатуру Алара Каріса віддали 72 голосів за 68 необхідних. Вісім бюлетенів були незаповнені, жоден не визнали недійсним.

    Нагадаємо, Каріс від початку був єдиним кандидатом на посаду президента, висунутим коаліційними партіями – Партією реформ та Центристською партією.

    У першому раунді голосування (з трьох можливих), що відбувся 30 серпня, йому не вистачило п’ять голосів до 2/3 від загальної кількості. Коаліційні політсили разом мають лише 59 голосів.

    63-річний Алар Каріс за освітою біолог (молекулярна генетика), раніше був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а з жовтня 2017 року очолює Національний музей Естонії. Каріс ніколи не входив до жодної політичної партії, що вважається його перевагою.

    Новий президент має вступити на посаду у жовтні 2021 року.

    До слова, чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше заявила, що Україні необхідно «ще 20 років роботи» для готовності до членства в Європейському Союзі.

    Теги: вибори Естонія президент парламент
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    Естонія обрала нового президента