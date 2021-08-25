Членство України в ЄС: президентка Естонії зробила невтішний прогноз

За словами президентки Естонії, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС

Керсті Кальюлайд «Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете до цієї готовності»

Україні необхідно «ще 20 років роботи» для готовності до членства в Європейському Союзі. Про це заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю «Європейській правді».

«Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії - ред)», – зазначила Керсті Кальюлайд.

Президентка Естонії зазначила, що сама є прихильником просто розширення, але це забере дуже багато часу.

«Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете до цієї готовності… Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!», – наголосила Кальюлайд.

За її словами, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС.

«Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота», – підкреслила президентка Естонії.

Раніше, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу. Він не бачить країну в ЄС у найближчі 3-5 років.

Раніше Валдіс Домбровскіс сказав, що в Європейському союзі вважають, що в Україні процес реформ, незважаючи на помітний прогрес, продовжує гальмувати корупція.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття.

Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.