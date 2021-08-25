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    Членство України в ЄС: президентка Естонії зробила невтішний прогноз

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    За словами президентки Естонії, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС - Членство України в ЄС: президентка Естонії зробила невтішний прогноз
    За словами президентки Естонії, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС
    Фото з відкритих джерел

    Керсті Кальюлайд «Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете до цієї готовності»

    Україні необхідно «ще 20 років роботи» для готовності до членства в Європейському Союзі. Про це заявила президентка Естонії Керсті Кальюлайд в інтерв’ю «Європейській правді».

    «Я би хотіла, щоби Євросоюз був сміливішим у питанні розширення. Потрібне якесь рішення для Східних партнерів: чи ми пропонуємо їм повноцінне членство, чи створюємо новий формат для трьох держав, які мають амбіції (України, Молдови, Грузії - ред)», – зазначила Керсті Кальюлайд.

    Президентка Естонії зазначила, що сама є прихильником просто розширення, але це забере дуже багато часу.

    «Вступ до ЄС має купу умов. І, відверто, жодна з ваших держав не виконує критерії членства. Вам знадобиться з 20 років роботи, доки ви дійдете до цієї готовності… Всі три країни мають проблеми з судами. Ви не підходите під вимоги членства в ЄС!», – наголосила Кальюлайд.

    За її словами, Україні, Молдові та Грузії можливо допоміг би на євроінтеграційному шляху певний проміжний етап, а їхні економіки вже й зараз інтегруються з економікою ЄС.

    «Ми готові допомагати цим змінам, але роботу виконувати вам. І це важка робота», – підкреслила президентка Естонії.

    Раніше, віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс оцінив перспективи вступу України до Європейського союзу. Він не бачить країну в ЄС у найближчі 3-5 років.

    Раніше Валдіс Домбровскіс сказав, що в Європейському союзі вважають, що в Україні процес реформ, незважаючи на помітний прогрес, продовжує гальмувати корупція.

    До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що вступ України до Європейського Союзу перестав бути гіпотетичним і має вирішитися до кінця десятиліття.

    Раніше посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен розповіла, що Україна має дуже впливових партнерів, які підтримують її амбіції стати членом НАТО, однак Альянс завжди мав проблеми з країнами, де йде війна.

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    Теги: ЄС НАТО війна Естонія Володимир Зеленський Україна президент корупція
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    Членство України в ЄС: президентка Естонії зробила невтішний прогноз