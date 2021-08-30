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    В Естонії на пост президента претендує тільки один кандидат

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    Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат &ndash; директор Естонського національного музею Алар Каріс - В Естонії на пост президента претендує тільки один кандидат
    Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат – директор Естонського національного музею Алар Каріс
    Фото: Argo

    Президента Естонії обирає парламент

    Парламент Естонії у понеділок, 30 серпня, проведе перший раунд голосування на виборах нового президента країни. Про це повідомляє ERR.

    Відзначається, що вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат – директор Естонського національного музею Алар Каріс, кандидатуру якого висунули «Партія реформ» і «Центристська партія». У цих двох партій 59 місць у Рійгікогу.

    Для обрання президента країни в парламенті за кандидата повинні проголосувати не менше 68 зі 101 депутата. Це означає, що крім голосів парламентаріїв від «Центристської партії» і «Партії реформ», Карісу потрібно буде заручитися підтримкою або соціал-демократів, або партії Isamaa. Обидві фракції оголосили вільне голосування з кандидатури президента, тобто кожен депутат сам вирішуватиме, чи підтримати Каріса.

    Якщо парламент проголосує за Каріса, то він замінить на посаді чинного президента Керсті Кальюлайд і вступить на посаду в жовтні.

    Перший тур у Рійгікогу почнеться в понеділок о 13:00. Якщо кандидат не набере необхідної більшості, другий тур буде проведено у вівторок, 31 серпня, о 12:00. Кандидати можуть бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00.

    Якщо президента не вдасться обрати і в другому турі, то прямо у вівторок пройде і третій тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, то процес виборів перейде в колегію вибірників, де до 101 депутата Рійгікогу приєднаються 107 представників місцевих самоврядувань.

    У разі, якщо президента не вдасться обрати в колегії вибірників, весь процес потрібно буде починати заново з висунення кандидатів і голосування в парламенті.

    До слова, чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше заявила, що Україні необхідно «ще 20 років роботи» для готовності до членства в Європейському Союзі..

    Теги: вибори Естонія партії політика президент парламент
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    В Естонії на пост президента претендує тільки один кандидат