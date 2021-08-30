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    Парламент Естонії не обрав президента з першої спроби

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    Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат &ndash; директор Естонського національного музею Алар Каріс - Парламент Естонії не обрав президента з першої спроби
    Вперше за 30 років на виборах буде тільки один кандидат – директор Естонського національного музею Алар Каріс
    Фото: Kairit Leibold/ERR

    Наступний раунд голосування має відбутися у вівторок 31 серпня

    Парламент Естонії у першому раунді голосуванні не підтримав кандидатуру Алара Каріса на посаду президента.

    Як пише ERR, голоси за Каріса віддали 63 депутати – з необхідних щонайменш 68 (дві третини голосів). Вперше за 30 років він був єдиним кандидатом на виборах.

    Алар Каріс раніше був державним контролером, ректором Університету природничих наук і Тартуського університету, а з жовтня 2017 року очолює Національний музей Естонії. Кандидатуру Каріса висунули Партія реформ і Центристська партія, які разом мають 59 мандатів. Опозиційні соціал-демократи та Isamaa заявили, що їхні депутати голосуватимуть на власний розсуд, а депутати від крайньої правої EKRE вирішили не брати бюлетені для голосування.

    Наступний раунд голосування має відбутися у вівторок 31 серпня. Кандидати можуть бути висунуті вранці того ж дня з 8:00 до 10:00.

    Якщо президента не вдасться обрати і в другому турі, то прямо у вівторок відбудеться і третій тур. Якщо ж і він закінчиться безрезультатно, то процес виборів перейде в колегію виборників, де до 101 депутату Рійгікогу приєднаються 107 представників місцевих самоврядувань.

    Новий президент має вступити на посаду у жовтні 2021 року.

    У разі, якщо президента не вдасться обрати в колегії вибірників, весь процес потрібно буде починати заново з висунення кандидатів і голосування в парламенті.

    До слова, чинна президентка Естонії Керсті Кальюлайд раніше заявила, що Україні необхідно «ще 20 років роботи» для готовності до членства в Європейському Союзі..

    Теги: Естонія музей президент парламент
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    Парламент Естонії не обрав президента з першої спроби