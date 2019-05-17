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    У світі

    Facebook, Google та Twitter підвищили захист інформації напередодні європейських виборів - Єврокомісія

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    Facebook, Google та Twitter підвищили захист інформації напередодні європейських виборів - Єврокомісія

    Європейська комісія визнала ефективність «жорстких заходів» інтернет-платформ у протидії спробам маніпулювати інформацією

    Єврокомісія оприлюднила чергову доповідь щодо дотримання глобальними інтернет-платформами, такими як Facebook, Google та Twitter, умов, так званого, Кодексу поведінки проти дезінформації, до якого онлайн-ресурси приєдналися перед європейськими виборами. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

    У цьому документі Європейська комісія визнала ефективність «жорстких заходів» інтернет-платформ у протидії спробам маніпулювати інформацією або проводити операції з розповсюдження дезінформації.

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    «Ми визнаємо прогрес, досягнутий Facebook, Google та Twitter, у виконанні зобов’язань щодо підвищення прозорості та захисту інформації напередодні європейських виборів. Ми вітаємо жорсткі заходи, які всі три платформи здійснили проти маніпулятивної поведінки у використанні їхніх послуг, включаючи скоординовані операції проти дезінформації», - йдеться у заяві Єврокомісії.

    Водночас Єврокомісія наголосила, що подальші зусилля є необхідними для послуг, які надаються платформами, зокрема, у сфері реклами. Платформи все ще не розкривають важливі деталі власних дій, які б дали підстави для об’єктивного та незалежного аналізу впливу таких послуг на упередження поширенню дезінформації.

    «Дивлячись у майбутнє після європейських виборів, всі підписанти мають зараз наростити зусилля з розширення співпраці з організаціями. які займаються перевіркою інформації у всіх країнах-членах, а також надати необхідні інструменти для цього користувачам та дослідницькій спільноті. Платформи мають вжити заходи для посилення взаємодії з традиційними медіа для того, щоб сприяти розробці прозорих та надійних індикаторів правдивості джерел інформації», - йдеться у документі.

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