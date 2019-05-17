Facebook, Google та Twitter підвищили захист інформації напередодні європейських виборів - Єврокомісія



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Європейська комісія визнала ефективність «жорстких заходів» інтернет-платформ у протидії спробам маніпулювати інформацією

Єврокомісія оприлюднила чергову доповідь щодо дотримання глобальними інтернет-платформами, такими як Facebook, Google та Twitter, умов, так званого, Кодексу поведінки проти дезінформації, до якого онлайн-ресурси приєдналися перед європейськими виборами. Про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

У цьому документі Європейська комісія визнала ефективність «жорстких заходів» інтернет-платформ у протидії спробам маніпулювати інформацією або проводити операції з розповсюдження дезінформації.

«Ми визнаємо прогрес, досягнутий Facebook, Google та Twitter, у виконанні зобов’язань щодо підвищення прозорості та захисту інформації напередодні європейських виборів. Ми вітаємо жорсткі заходи, які всі три платформи здійснили проти маніпулятивної поведінки у використанні їхніх послуг, включаючи скоординовані операції проти дезінформації», - йдеться у заяві Єврокомісії.

Водночас Єврокомісія наголосила, що подальші зусилля є необхідними для послуг, які надаються платформами, зокрема, у сфері реклами. Платформи все ще не розкривають важливі деталі власних дій, які б дали підстави для об’єктивного та незалежного аналізу впливу таких послуг на упередження поширенню дезінформації.

«Дивлячись у майбутнє після європейських виборів, всі підписанти мають зараз наростити зусилля з розширення співпраці з організаціями. які займаються перевіркою інформації у всіх країнах-членах, а також надати необхідні інструменти для цього користувачам та дослідницькій спільноті. Платформи мають вжити заходи для посилення взаємодії з традиційними медіа для того, щоб сприяти розробці прозорих та надійних індикаторів правдивості джерел інформації», - йдеться у документі.