Найбільший аеропорт Швейцарії змінив написання столиці України
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Представники МЗС України подякували колегам з посольства України у Берні за успішні результати переговорів
Найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії і один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи змінив написання столиці України KyivNotKiev. Про це йдеться на сторінці МЗС України у Twitter.
«Щиро дякуємо колегам з посольства України у Берні за успішні результати переговорів, а адміністрації аеропорту за підтримку #CorrectUA», — йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 15 травня аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва.
Зазначимо, 13 травня міжнародний аеропорт Мюнхена та міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні змінили написання назви столиці України англійською на Kyiv замість Kiev.
Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).
«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.
Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.