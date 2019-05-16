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    У світі

    Найбільший аеропорт Швейцарії змінив написання столиці України

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    Восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій &laquo;StratCom Ukraine&raquo; розпочало онлайн кампанію &laquo;#CorrectUA&raquo;, в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису - Найбільший аеропорт Швейцарії змінив написання столиці України
    Восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису

    Представники МЗС України подякували колегам з посольства України у Берні за успішні результати переговорів

    Найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії і один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи змінив написання столиці України KyivNotKiev. Про це йдеться на сторінці МЗС України у Twitter.

    «Щиро дякуємо колегам з посольства України у Берні за успішні результати переговорів, а адміністрації аеропорту за підтримку #CorrectUA», — йдеться у повідомленні.

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    Як повідомлялося, 15 травня аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва.

    Зазначимо, 13 травня міжнародний аеропорт Мюнхена та міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні змінили написання назви столиці України англійською на Kyiv замість Kiev.

    Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

    «Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

    Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.

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    МЗС ЗМІ Київ Швейцарія аеропорт Twitter
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