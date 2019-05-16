Найбільший аеропорт Швейцарії змінив написання столиці України



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Восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису

Представники МЗС України подякували колегам з посольства України у Берні за успішні результати переговорів

Найбільший міжнародний аеропорт та головний транзитний хаб Швейцарії і один з найзавантаженіших аеропортів Центральної Європи змінив написання столиці України KyivNotKiev. Про це йдеться на сторінці МЗС України у Twitter.

«Щиро дякуємо колегам з посольства України у Берні за успішні результати переговорів, а адміністрації аеропорту за підтримку #CorrectUA», — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 15 травня аеропорт Гельсінкі почав правильно писати назву Києва.

Зазначимо, 13 травня міжнародний аеропорт Мюнхена та міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні змінили написання назви столиці України англійською на Kyiv замість Kiev.

Нагадаємо, восени 2018 року Міністерство закордонних справ України спільно з Центром стратегічних комунікацій «StratCom Ukraine» розпочало онлайн кампанію «#CorrectUA», в рамках якої звертається до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису міста Київ (#KyivNotKiev).

«Настав час позбутися радянського минулого України у правописі», - заявили в МЗС України, закликавши писати Kyiv, а не Kiev.

Після цього аеропорти у цілому світі почали змінювати написання назви Києва з Kiev на Kyiv.