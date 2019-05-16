Facebook, Google та інші світові інтернет-компанії зобов’язалися боротися з насиллям в мережі



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Президент Франції Емманюель Макрон прийняв в Парижі керівників компаній Google, Twitter, Facebook і Microsoft

Великі технологічні компанії такі як Facebook, Youtube і Google підписали глобальне зобов’язання щодо боротьби з терористичним та екстремістським контентом в інтернеті після масових вбивств у Новій Зеландії.

15 травня президент Франції Еммануель Макрон прийняв в Парижі керівників компаній Google, Twitter, Facebook і Microsoft, щоб оприлюднити «Крайстчерчський заклик» про добровільне зобов’язання для онлайн-платформ.

Угода, яка не має обов’язкової юридичної сили, назвали на честь новозеландського міста, в якому 15 березня терорист вбив півсотні людей під час трансляції своїх дій в прямому ефірі на Facebook.

Інтернет-компанії, в тому числі Amazon, Twitter, Microsoft і Dailymotion, зобов’язалися негайно і назавжди видалити будь-який насильницький контент з ознаками тероризму чи екстремізму.

За кілька годин до цієї угоди компанія Facebook повідомила, що посилює правила використання функції прямої трансляції Facebook Live. Йшлося про запровадження так званої «політики одного удару» і тимчасового обмеження функції для людей, що порушували правила користування мережею й були за це покарані.

Нагадаємо, 15 березня у новозеландському місті Крайстчерч стався теракт в мечетях Аль-Нур і Лінвуд Масджид після денної молитви, де зловмисник влаштував стрілянину. Вбивця вів пряму трансляцію розстрілу парафіян в мечеті.

Терористом виявився 28-річний австралієць Брентон Таррант. Він написав 37-сторінковий маніфест, який описує його наміри.

В результаті нападу загинули 50 людей у віці від 3 до 77 років, понад 40 людей отримали поранення.

Джерело: Радіо Свобода