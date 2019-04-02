Facebook збирається створити розділ для новин і платити виданням за матеріали



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Голова Facebook не уточнив, чи буде розділ новин платним для користувачів

Компанія хоче укладати «прямі контакти з виданнями», - Цукерберг

Компанія Facebook планує створити в соцмережі окремий розділ для «новин високої якості» та платити виданням за такі матеріали».

Про це повідомив глава компанії Марк Цукерберг у розмові з керівником медіаконцерну Axel Springer Матіасом Депфнером, пише «Громадське».

Цукерберг зазначив, що компанія хоче укладати «прямі контакти з виданнями» та додав, що новий розділ підійде користувачам, «які хочуть більше новинного контенту».

Голова Facebook не уточнив, чи буде новий розділ платним для користувачів. Проте джерело, близьке до Цукерберга, припустило, що він буде безкоштовним.

Нагадаємо, Цукерберг закликав розробити глобальні правила регулювання інтернету.

На його думку, владі слід грати «більш активну роль» в регулюванні всесвітньої павутини.

«Відновивши правила для інтернету, ми можемо зберегти його кращу сторону - свободу вираження для людей і свободу створювати нове для підприємців», - зазначив він. У той же час подібний крок дозволить «захистити суспільство від більш масштабних ризиків», додав засновник Facebook.

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