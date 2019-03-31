Цукерберг закликав розробити глобальні правила регулювання інтернету



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Єдині правила потрібні для матеріалів, пов'язаних з виборами, і захисту особистих даних, вважає Цукерберг

Владі слід грати більш активну роль в регулюванні інтернету, заявив засновник Facebook

Інтернету необхідні нові глобальні правила по регулюванню. Про це засновник Facebook Марк Цукерберг заявив в суботу, 30 березня. На його думку, владі слід грати «більш активну роль» в регулюванні всесвітньої павутини.

«Відновивши правила для інтернету, ми можемо зберегти його кращу сторону - свободу вираження для людей і свободу створювати нове для підприємців», - зазначив він. У той же час подібний крок дозволить «захистити суспільство від більш масштабних ризиків», додав засновник Facebook.

Цукерберг пропонує нововведення в чотирьох областях. Зокрема, він підкреслив, що «весь шкідливий контент неможливо видалити», проте в умовах використання безлічі сервісів обміну даних потрібний «більше стандартизований підхід». Крім того, засновник Facebook особливо наголосив на необхідності захисту виборчого процесу і чесності матеріалів, пов'язаних з виборами. Розпізнати політичний характер реклами в інтернеті не завжди легко, зазначив Цукерберг.

Єдині правила потрібні і в областях конфіденційності особистих даних, а також можливості перенесення інформації на різні платформи, вважає він. Наявність подібних глобальних рамок дозволить гарантувати, що «інтернет не розпадеться», а кожен користувач буде захищений в однаковій мірі, підкреслив засновник Facebook.

Адміністрація соцмережі вибудувала «просунуті системи для того, щоб виявити шкідливий контент, припинити втручання у вибори і зробити рекламу більш прозорою». Однак неприпустимо покладатися лише на окремі компанії, які будуть самостійно займатися цими питаннями, заявив Цукерберг. Необхідні «ширші дебати про те, чого ми хочемо як суспільство і як регулювання здатне допомогти», додав він.

Джерело: Deutsche Welle