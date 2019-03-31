Facebook випадково видалив старі пости Марка Цукерберга



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Також зникли майже всі пости Цукерберга за 2007-2008 роки, проте у компанії вирішили їх не відновлювати

Зокрема, з соціальної мережі зник пост її засновника, у якому той заявив про придбання компанії Instagram

У соціальній мережі Facebook зникла низка старих постів її засновника Марка Цукерберга, датованих 2007-2013 роками.

Про це повідомляє видання Business Insider, яке й виявило зникнення старих постів.

Зокрема, з соціальної мережі зник пост її засновника, у якому той заявив про придбання компанії Instagram. Окрім цього, зникли майже всі пости Цукерберга за 2007-2008 роки.

З 2014 року офіційні заяви Facebook почали робити не у звичайних облікових записах, а у корпоративному блозі компанії. З того часу посилання на пости з заявами, зробленими до 2014 року, більше не активні та ведуть на головну сторінку корпоративного блогу.

У відповідь на запит Business Insider до Facebook відповіли, що пости Цукерберга з усіма важливими заявами «було помилково видалено, через помилку, пов'язану з технічними негараздами». Проте, коли про «помилку» стало відомо, то пости вирішили більше не відновлювати, адже «ця робота забрала б чимало часу та зусиль, при цьому гарантованого результату отримати не вдалося б».

Раніше повідомлялось, що Facebook видалив понад дві тисячі сторінок, пов'язаних з Іраном та Росією. У деяких з них писали про Україну.

На початку січня Facebook вже видаляла 512 груп, сторінок та облікових записів, які брали участь у скоординованій недостовірній поведінці на Facebook та Instagram.