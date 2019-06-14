Філіп подякував Україні за підтримку територіальної цілісності Молдови



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Колишній прем'єрміністр Молдови Павло Філіп

Філіп висловив особливу подяку Україні за її постійну й беззастережну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Молдови

Колишній прем'єрміністр Молдови Павло Філіп подякував Україні за постійну підтримку територіальної цілісності і суверенітету Молдавської держави.

Про це він заявив на брифінгу в Кишиневі після заяви про відставку уряду, пише «Укрінформ».

«Хотів би висловити особливу подяку Україні за її постійну й беззастережну підтримку територіальної цілісності і суверенітету нашої держави», - заявив Філіп.

Експрем'єр із задоволенням підкреслив, що завдяки реалізації спільних з Україною проектів вперше вдалося встановити спільний контроль на центральній (придністровській) ділянці молдавсько-українського кордону.

Раніше Демократична партія заявила про відставку уряду під керівництвом Павла Філіпа.

Нагадаємо, 8 червня в парламенті Молдови повідомили про створення тимчасової коаліції, до складу якої увійшли депутати з фракцій Партії соціалістів і політичного блоку «ACUM» (під угодою підписалися 60 депутатів). Усього в парламенті Молдови - 101 депутат.

На засіданні було обрано спікера парламенту - голову Партії соціалістів Зінаїду Гречаний, а також затверджено новий склад уряду на чолі з Майєю Санду.

Того ж дня Конституційний суд Молдови виніс вердикт про визнання неконституційними всіх ухвалених нинішнім складом парламенту 8 червня і в наступний період рішень, постанов і законодавчих актів. Інстанція вже винесла вердикти про неконституційність обрання Гречаний спікером, а Санду - прем'єр-міністром.

У неділю, 9 червня, Конституційний суд тимчасово відсторонив від посади Ігоря Додона за його відмову розпустити парламент і призначити дострокові вибори, призначивши тимчасово виконуючим обов'язки президента заступника голови Демократичної партії Павла Філіпа. Філіп, своєю чергою, підписав указ про розпуск парламенту і призначення дострокових виборів на 6 вересня.

Раніше повідомлялося, що Україна стурбована ситуацією в Молдові і готова допомогти у вирішенні наявних проблем.

Держдепартамент США закликав сторони політичного конфлікту в країні до діалогу.