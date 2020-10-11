Генпрокуратура Киргизстану закликала політиків, які покинули в'язниці, повернутися назад



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Генпрокуратура попередила політиків про кримінальну відповідальність за втечу з в'язниць

Генпрокуратура Киргизстану вважає незаконним звільнення з–під варти екс–президента країни Алмазбека Атамбаєва і його прихильників. У відомстві зажадали політиків, які були звільнені з в'язниць в ніч з п'ятого на шосте жовтня, добровільно повернутися за ґрати.

Про це в Facebook повідомляє Генпрокуратура Киргизстану.

«Порушуючи встановлений порядок тримання під вартою, відбування покарання, під загрозою вбивств і фізичної розправи суддів, працівників адміністрації органів змісту, скориставшись ситуацією, що склалася в ніч з 5 на 6 жовтня 2020 року, екс–президент і його прихильники незаконно покинули місця утримання під вартою і відбування покарань», – йдеться в повідомленні.

За даними Генпрокуратури, у зв'язку з цим в різних судових органах і також слідчою групою Військової прокуратури республіки розглядаються і розслідуються кримінальні справи, фігурантами яких є Атамбаєв, екс–прем'єр Киргизії Сапар Ісаков, екс–мер Бішкека Албек Ібраїмов.

Також фігурантами справи стали екс–охоронці Атамбаєва Дамір Мусакеєв і Канат Сагімбаєв, екс–радник Атамбаєва Фарід Ніязов, колишній віце–прем'єр Дуйшенбек Зілаліев, екс–депутат Равшан Жеєнбеков, екс–прем'єр Жанторо Сатибалдієв.

Генпрокуратура попередила політиків про кримінальну відповідальність за втечу з в'язниць і погрози фізичної розправи на адресу суддів та працівників місць позбавлення волі, які висловлювалися під час звільнення ув'язнених.

«Генеральна прокуратура вимагає від усіх осіб, які незаконно залишили в ніч з 5 на 6 жовтня 2020 року місця утримання під вартою і відбування покарань, з'явитися в адміністрації органів і установ виконання покарань та примусові заходи кримінально–правового впливу. У разі невиконання вимог, з боку правоохоронних органів будуть вжиті жорсткі заходи», – зазначили у відомстві.