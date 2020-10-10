Covid-19: Німеччина і Польща ввели нові карантинні обмеження



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Німеччина і Польща ввели нові карантинні обмеження

У Польщі громадян зобов’язали носити маски у всіх громадських місцях

Німеччина і Польща ввели нові обмеження, щоб запобігти поширенню Covid-19 на тлі зростання числа заражень.

Для уповільнення поширення коронавірусної інфекції влада Берліна ввела заборону на роботу барів і ресторанів вночі. Обмеження почало діяти в ніч на суботу, 10 жовтня.

Відтепер двері всіх барів і ресторанів німецької столиці повинні бути закритими з 23 години вечора до шостої години ранку. Ці обмеження триватимуть як мінімум до 31 жовтня.

Також вводиться обмеження на роботу в цей час для більшості магазинів. Винятком залишаються тільки аптеки і АЗС, хоча і тут буде діяти заборона на продаж алкоголю.

Напередодні канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що тим містам, де фіксується високий показник заражень, буде відведено близько 10 днів для того, щоб уповільнити швидкість поширення Covid-19. В іншому випадку їм доведеться ввести жорсткі обмежувальні заходи.

У Польщі громадян зобов’язали носити маски у всіх громадських місцях. За останню добу там виявили рекордно високу для країни число заражень – понад 4 тисячі.

В Чехії розглядають можливість введення режиму ізоляції, оскільки темпи зараження населення Covid-19 за останні дні прискорилися. Четвертий день поспіль у цій країні реєструють рекордно високу кількість заражень – понад 8,6 тис. випадків.

У Британії експерти в сфері охорони здоров'я закликають носити маски всіх співробітників офісів у тому випадку, якщо вони перебувають у приміщенні не одні.

У Португалії за останню добу виявили рекордно високу кількість заражень за весь час пандемії – 1646. В останні дні в цій країні реєструють все більше і більше заражених, в четвер минулого тижня їх кількість уперше перевищила 1 тис. з квітня цього року.