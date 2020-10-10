Парламент Киргизстану обрав прем’єр-міністра



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Садир Жапаров під час виступу в держрезиденції «Ала-Арча». 10 жовтня 2020 року Фото Радіо Свобода

Жапаров став єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра

Парламент Киргизстану на своєму позачерговому засіданні обрав на посаду прем’єр-міністра Садира Жапарова. Його кандидатура схвалена одноголосно.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

На початку засідання парламенту було заявлено, що в залі присутній 51 депутат, ще 10 депутатів передали доручення.

Депутати одноголосно схвалили програму, склад і структуру кабінету міністрів.

Жапаров став єдиним кандидатом на посаду прем’єр-міністра. Він повідомив, що у зв’язку з наявною ситуацією склад уряду залишається без змін.

Вибори в парламент Киргизії (Жогорку Кенеш) відбулися 4 жовтня. З 16 партій, які брали участь, виборчий бар’єр подолали чотири. У столиці почалися масові заворушення, які розганяли за допомогою водометів, газу і світлошумових гранат. Протестуючі захопили будівлю парламенту і офісу президента, звільнили Атамбаєва з слідчого ізолятору.

Як повідомлялося, президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков підписав указ про відставку прем’єрміністра Кубатбека Боронова і всього уряду.

Також напередодні було поширено заяву, в якій президент Киргизстану заявив про готовність піти у відставку.

Нагадаємо, протести у Киргизстані розпочалися у понеділок, 5 жовтня, після парламентських виборів, що відбулися 4 жовтня. Відразу 11 з 12 партій, які брали участь в них, відмовилися визнавати попередні результати голосування і підписали відповідну заяву.

Раніше лідер опозиційної політичної сили «Бір Бол» Алтинбек Сулайманов закликав призначити нові вибори без участі партій, пов’язаних з владою. За його словами, «таких брудних виборів ніколи не було» і Киргизстан «зганьбився на весь світ». Влада країни поки офіційно не коментували те, що відбувається.

Напередодні парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президенту.

6 жовтня прем’єр-міністр Кубатбек Боронов подав у відставку.

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