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    Суспільство

    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля

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    На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває - У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває
    Фото Укрінформ

    Акція пройшла у багатьох містах України

    У столиці розпочалась Всеукраїнська акція «Нагадай про кожного» на підтримку полонених, які досі перебувають у полоні в Росії та на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

    Учасники заходу зібрались поруч із пам’ятником князю Ярославу Мудрому, повідомляє Укрінформ.

    На акцію прийшли десятки людей, аби нагадати суспільству та владі, що війна з Росією триває, що наших громадян кидають до в’язниць і піддають тортурам. Люди тримають плакати бранців та плакати з написом «звільнити в’язнів Кремля».

    Акція «Нагадай про кожного», сьогодні, 10 жовтня, пройшла у багатьох містах України.

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    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    У Києві відбувається акція «Нагадай про кожного» на підтримку бранців Кремля
    Фото Укрінформ

    Як заявляв глава Офісу Президента Андрій Єрмак, повернення українців з полону Кремля – серед пріоритетів Президента Зеленського, наразі обговорюється формула «100 на 100».

    Нагадаємо, українська прокуратура оголосила підозри бойовикам, які брали участь у так званому «параді полонених» в окупованому Донецьку в серпні 2014 року. Чотирьом учасникам незаконних збройних формувань «ДНР» повідомили про підозру у жорстокому поводженні з українськими військовополоненими.

    Як повідомлялося, 2 вересня, робота гуманітарної та політичної підгруп Тристоронньої контактної групи у Мінську повністю заблоковані. Українська сторона намагалася апелювати до гуманності, проте марно.

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