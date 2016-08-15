У НАТО підозрюють, що Росія хоче пошкодити підводні інтернет-кабелі

НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий після закінчення холодної війни

Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на оцінки військових. «Ми зараз бачимо підводну діяльність поблизу підводних кабелів, яку, як я вважаю, ніколи не бачили», - заявив командувач підводними силами НАТО Ендрю



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НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий після закінчення холодної війни

Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на оцінки військових.

«Ми зараз бачимо підводну діяльність поблизу підводних кабелів, яку, як я вважаю, ніколи не бачили», - заявив командувач підводними силами НАТО Ендрю Леннон. За його словами, Росія «явно проявляє інтерес» до підводної інфраструктури альянсу.

Зокрема, для забезпечення безпеки інфраструктури в Північній Атлантиці НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий після закінчення холодної війни.

Союзники альянсу, як пише видання, також «поспішають наростити» можливості свого флоту і розробити вдосконалені літаки для виявлення підводних човнів.

Військові країн НАТО визнають - це може бути пов'язано з бажанням Кремля отримати можливість розірвати лінії передачі даних або будь-яким чином використовувати їх.

«Чи можете ви уявити собі сценарій, при якому ці кабелі будуть пошкоджені, що відразу ж катастрофічно вплине як на нашу економіку, так і на спосіб життя в цілому?» - заявив маршал британських ВВС Стюарт Піч.

Джерело: Європейська правда