  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
    У світі

    У НАТО підозрюють, що Росія хоче пошкодити підводні інтернет-кабелі

    НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий після закінчення холодної війни
    Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на оцінки військових. «Ми зараз бачимо підводну діяльність поблизу підводних кабелів, яку, як я вважаю, ніколи не бачили», - заявив командувач підводними силами НАТО Ендрю
    • Сьогодні, 11:19
    • Розсилка

    НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий після закінчення холодної війни

    Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці. Про це повідомляє The Washington Post, посилаючись на оцінки військових.

    «Ми зараз бачимо підводну діяльність поблизу підводних кабелів, яку, як я вважаю, ніколи не бачили», - заявив командувач підводними силами НАТО Ендрю Леннон. За його словами, Росія «явно проявляє інтерес» до підводної інфраструктури альянсу.

    Зокрема, для забезпечення безпеки інфраструктури в Північній Атлантиці НАТО вирішило відновити командний пункт, закритий після закінчення холодної війни.

    Союзники альянсу, як пише видання, також «поспішають наростити» можливості свого флоту і розробити вдосконалені літаки для виявлення підводних човнів.

    Військові країн НАТО визнають - це може бути пов'язано з бажанням Кремля отримати можливість розірвати лінії передачі даних або будь-яким чином використовувати їх.

    «Чи можете ви уявити собі сценарій, при якому ці кабелі будуть пошкоджені, що відразу ж катастрофічно вплине як на нашу економіку, так і на спосіб життя в цілому?» - заявив маршал британських ВВС Стюарт Піч.

    Джерело: Європейська правда

    Читайте також
    Росія НАТО інтернет
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ