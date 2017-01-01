Генсек НАТО очікує на активізацію діалогу з РФ наступного року

Столтенберг сподівається, що між НАТО та Росією буде більше зустрічей та використань прямих військових каналів комунікації

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на активізацію діалогу між Росією та Альянсом у 2018 році. Про це він заявив в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA. «Я сподіваюсь, що буде більше зустрічей та більше використань прямих військових каналів комунікації. Тому ми будемо просуватися вперед як



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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Столтенберг сподівається, що між НАТО та Росією буде більше зустрічей та використань прямих військових каналів комунікації

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що очікує на активізацію діалогу між Росією та Альянсом у 2018 році.

Про це він заявив в інтерв'ю німецькому інформаційному агентству DPA.

«Я сподіваюсь, що буде більше зустрічей та більше використань прямих військових каналів комунікації. Тому ми будемо просуватися вперед як у політичному діалозі, так і через військову лінію комунікації, і весь Альянс це підтримує», - сказав Столтенберг.

Генсек також підкреслив важливість збереження відкритих каналів зв'язку з Москвою.

«Меседж НАТО полягає в тому, що ми не хочемо нової "холодної війни", ми не хочемо нової гонки озброєнь, ми хочемо політичного діалогу з Росією. Цей діалог нелегкий», - додав він.

Декілька днів тому Столтенберг заявляв, що активність російських субмарин зараз найвища з часів холодної війни.

Раніше The Washington Post, посилаючись на оцінки військових, повідомила, що Росія може навмисно пошкодити підводні кабелі, що забезпечують вихід в інтернет в Європі і Північній Америці.