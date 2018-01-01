Генсек ООН: організатори теракту в Кабулі мають постати перед правосуддям

За словами генсека, «безладні напади грубо порушують права людини і міжнародне гуманітарне право»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко засудив теракт у центрі Кабула, внаслідок якого загинули щонайменше 95 осіб. Про це повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик. «Генеральний секретар різко засуджує сьогоднішню атаку в центрі Кабула, відповідальність за яку узяв рух «Талібан». Такі безладні напади



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Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш

За словами генсека, «безладні напади грубо порушують права людини і міжнародне гуманітарне право»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш різко засудив теракт у центрі Кабула, внаслідок якого загинули щонайменше 95 осіб.

Про це повідомив офіційний представник генсека Стефан Дюжаррик.

«Генеральний секретар різко засуджує сьогоднішню атаку в центрі Кабула, відповідальність за яку узяв рух «Талібан». Такі безладні напади грубо порушують права людини і міжнародне гуманітарне право та ніколи не можуть бути виправдані. Ті, хто стоять за сьогоднішнім нападом, повинні постати перед правосуддям», – йдеться в заяві, яку розмістив прес-центр ООН.

Генсек також висловив свої співчуття сім'ям загиблих та побажав швидкого одужання пораненим.

У суботу афганське міністерство охорони здоров'я заявило, що число загиблих в результаті теракту в Кабулі зросло до 95.

Нагадаємо, в суботу, 27 січня, в урядовому кварталі Кабула підірвали начинений вибухівкою автомобіль швидкої допомоги. Теракт стався в обідню пору в суботу, у районі, де розташовані іноземні посольства та урядові будівлі Афганістану.

Відповідальність за теракт взяло на себе терористичне угруповання «Талібан». Громадяни України, за попередньою інформацією, у суботньому теракті в афганській столиці не постраждали.

Суботній теракт стався через тиждень після смертельного нападу талібів на кабульський готель «Інтерконтиненталь», у якому загинули семеро громадян України.