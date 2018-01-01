Нова смертельна атака у Кабулі: загинули десятки людей
- Сьогодні, 13:35
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Дипломати перевіряють, чи є серед загиблих українці
Внаслідок потужного вибуху у центрі столиці Афганістану загинули щонайменше 40 людей, а ще понад 140 - поранені.
За даними поліції, це була атака смертника, який вчинив вибух біля старої будівлі міністерства внутрішніх справ, яка розташована поруч з представництвами країн ЄС та Вищої ради миру.
Вибухівку заклали у карету швидкої медичної допомоги й так пройшли поліцейські кордони.
За словами свідків, що у зоні, де стався вибух, перебували багато людей. Кількість жертв може зростати.
Відповідальність за вибух вже взяло на себе угруповання «Талібан».
МЗС України перевіряє, чи є серед постраждалих українці, сповістила речник відомства Мар'яна Беца.
Тиждень тому внаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 22 людини, зокрема і семеро українців. Ще 19 українців вцілілі під час смертельного нападу. Більшість загиблих та вцілілих українців працювали на афганські авіакомпанії.
Нагадаємо, 25 січня у Кропивницькому оголосили Днем жалоби у зв'язку із трагічною загибеллю під час терористичного акту у місті Кабул (Республіка Афганістан) трьох кропивничан.
Джерело: BBC