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    Нова смертельна атака у Кабулі: загинули десятки людей

    Дипломати перевіряють, чи є серед загиблих українці
    Внаслідок потужного вибуху у центрі столиці Афганістану загинули щонайменше 40 людей, а ще понад 140 - поранені. За даними поліції, це була атака смертника, який вчинив вибух біля старої будівлі міністерства внутрішніх справ, яка розташована поруч з представництвами країн ЄС та Вищої ради миру. Вибухівку заклали у карету швидкої медичної допомоги
    • Сьогодні, 13:35
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    Теракт у Кабулі 27 січня&nbsp;
    Фото: @FRANCE24
    Теракт у Кабулі 27 січня 

    Дипломати перевіряють, чи є серед загиблих українці

    Внаслідок потужного вибуху у центрі столиці Афганістану загинули щонайменше 40 людей, а ще понад 140 - поранені.

    За даними поліції, це була атака смертника, який вчинив вибух біля старої будівлі міністерства внутрішніх справ, яка розташована поруч з представництвами країн ЄС та Вищої ради миру.

    Вибухівку заклали у карету швидкої медичної допомоги й так пройшли поліцейські кордони.

    За словами свідків, що у зоні, де стався вибух, перебували багато людей. Кількість жертв може зростати.

    Відповідальність за вибух вже взяло на себе угруповання «Талібан».

    МЗС України перевіряє, чи є серед постраждалих українці, сповістила речник відомства Мар'яна Беца.

    Тиждень тому внаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 22 людини, зокрема і семеро українців. Ще 19 українців вцілілі під час смертельного нападу. Більшість загиблих та вцілілих українців працювали на афганські авіакомпанії.

    Нагадаємо, 25 січня у Кропивницькому оголосили Днем жалоби у зв'язку із трагічною загибеллю під час терористичного акту у місті Кабул (Республіка Афганістан) трьох кропивничан.

    Джерело: BBC

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