У новому кабульському теракті українці не постраждали – попередні дані

Дипломати оприлюднили попередні дані про можливих постраждалих у Кабулі

Громадяни України не постраждали внаслідок кривавого теракту в Кабулі, що стався 27 січня. Про це попередньо повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца. «За попередньою інформацією, громадяни України не постраждали внаслідок кривавого теракту в Кабулі 27.01», - написала вона у Twitter. Нагадаємо,



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Дипломати оприлюднили попередні дані про можливих постраждалих у Кабулі

Громадяни України не постраждали внаслідок кривавого теракту в Кабулі, що стався 27 січня. Про це попередньо повідомила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца.

«За попередньою інформацією, громадяни України не постраждали внаслідок кривавого теракту в Кабулі 27.01», - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, внаслідок потужного вибуху у центрі столиці Афганістану загинули щонайменше 40 людей, а ще понад 140 - поранені. За даними поліції, це була атака смертника, який вчинив вибух біля старої будівлі міністерства внутрішніх справ, яка розташована поруч з представництвами країн ЄС та Вищої ради миру.

Тиждень тому внаслідок атаки на готель у Кабулі загинули 22 людини, зокрема і семеро українців. Ще 19 українців вцілілі під час смертельного нападу. Більшість загиблих та вцілілих українців працювали на афганські авіакомпанії.