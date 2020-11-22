Генсек ООН закликав списати борги бідним країнам

Без міжнародного фінансування деякі країни не впораються з економічною кризою

«Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров’я, а й глобальних інститутів управління» – Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам або відстрочити їх погашення до кінця 2021 року. Про це він заявив в відеопосланні до Міжнародного фінансового форуму в Китаї, повідомляє Центр новин ООН.

«Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров’я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин... Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази», – заявив Генеральний секретар ООН.

За його словами, без міжнародного фінансування деякі країни не впораються з економічною кризою.

Генсек ООН відзначив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею «суверенних дефолтів». У зв’язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави повинні піти на списання боргів деяким країнам, або відстрочити їх погашення.

У довгостроковому плані, на думку Гутерріша, потрібно фінансувати проекти сталого розвитку. Генсек ООН підкреслив, що нинішня криза виявила необхідність в новому «суспільному договорі», який повинен бути орієнтований на досягнення глобальних суспільних благ – зокрема, на вакцину від Covid-19.