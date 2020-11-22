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    У світі

    Генсек ООН закликав списати борги бідним країнам

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    Без міжнародного фінансування деякі країни не&nbsp;впораються з&nbsp;економічною кризою - Генсек ООН закликав списати борги бідним країнам
    Без міжнародного фінансування деякі країни не впораються з економічною кризою

    «Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров’я, а й глобальних інститутів управління» – Гутерріш

    Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав списати борги бідним країнам або відстрочити їх погашення до кінця 2021 року. Про це він заявив в відеопосланні до Міжнародного фінансового форуму в Китаї, повідомляє Центр новин ООН.

    «Пандемія продемонструвала крихкість не тільки систем охорони здоров’я, а й глобальних інститутів управління і багатосторонніх відносин... Через кризу різко скоротилися потоки прямих іноземних інвестицій, фінансові операції, в тому числі грошові перекази», – заявив Генеральний секретар ООН.

    За його словами, без міжнародного фінансування деякі країни не впораються з економічною кризою.

    Генсек ООН відзначив, що сьогодні стрімко зростають обсяги зовнішньої заборгованості, що може обернутися неминучою хвилею «суверенних дефолтів». У зв’язку з цим Гутерріш вважає, що багаті держави повинні піти на списання боргів деяким країнам, або відстрочити їх погашення.

    У довгостроковому плані, на думку Гутерріша, потрібно фінансувати проекти сталого розвитку. Генсек ООН підкреслив, що нинішня криза виявила необхідність в новому «суспільному договорі», який повинен бути орієнтований на досягнення глобальних суспільних благ – зокрема, на вакцину від Covid-19.

    Теги: ООН криза фінансування Антоніу Гутерріш Генсек ООН
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