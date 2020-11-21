Саміт G20: Меркель назвала умову, за якої вакцинація зупинить пандемію Covid-19

Вакцинація повинна бути доступна для кожної з країн, зазначила Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що пандемію коронавірусу можливо зупинити лише за умови доступу усіх країн світу до вакцинації

Про це повідомляє DW.

21 листопада на саміті G20, який проходить в онлайн-форматі, Ангела Меркель закликала до тіснішого міжнародного співробітництва для забезпечення доступу до вакцин від коронавірусу.

«Щоб стримати пандемію, вакцинація повинна бути доступна для кожної з країн. Виділених на це коштів не вистачає. Нам необхідно надійне фінансування, більш ефективна співпраця і незалежність. Мета міжнародної кампанії – зробити доступними до кінця 2021 року 2 млрд доз вакцини. Для цієї ініціативи вже зібрані майже 4,2 млрд євро. Внесок Німеччини – понад 500 млн євро», – сказала Меркель.

Мова йде про глобальний механізм Covax, який покликаний надати країнам світу рівний доступ до безпечних і ефективним вакцинам після їх ліцензування та реєстрації.

Ця ініціатива спільно координується Коаліцією з інновацій в області забезпечення готовності до епідеміям (CEPI), Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (GAVI) і Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ).

Завдання Covax полягає в тому, щоб до кінця 2021 року розподілити безпечні та ефективні вакцини між країнами–учасницями ініціативи пропорційно чисельності їх населення. До Covax на сьогоднішній день приєдналися 172 держави, включаючи Китай. Водночас, США не доєдналися до ініціативи.

Боротьба з пандемією, міжнародна економічна криза і зміна клімату стали основними темами саміту «двадцятки», який проходить 21-22 листопада під головуванням Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що Pfizer і BioNTech подали запит на прискорену реєстрацію вакцини від Covid-19.

Зазначимо, американська корпорація назвала вартість своєї вакцини від коронавірусу.

До слова, вакцина Pfizer назвала приблизну вартість для ЄС.

Також, AstraZeneca на фінальній стадії розробки ліків проти коронавірусу.

Крім того, США допоможуть Україні придбати вакцину від Covid-19.

Нагадаємо, Франція планує вакцинацію населення від Covid-19 у січні 2021.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, коли Україна отримає першу вакцину від коронавірусу.

До слова, 9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.