Гімалайський йог 20 років «керував» рішеннями ексдиректорки фондової біржі Індії

Посадовиця була «маріонеткою» духовного наставника

Колишня виконавча директорка найбільшої фондової біржі Індії, Читра Рамкрішна, ухвалювала фінансові рішення під керівництвом свого духовного наставника – йога, який проживає в Гімалаях, повідомляє ВВС.

Як оголосила за результатами свого розслідування Рада з цінних паперів та бірж Індії (SEBI), Рамкрішна регулярно відправляла своєму гуру бізнес-плани, порядки денні засідань рад директорів та прогнози фінансових аналітиків.

Рада з цінних паперів заявила, що це йог фактично керував фондовою біржею, а колишня директорка просто була «маріонеткою в його руках».

Йог «керував» біржею 20 років

SEBI стверджує, що Рамкрішна зустріла свого духовного гуру на березі річки Ганг приблизно 20 років тому. З того часу директорка, за її власними словами, «неодноразово зверталася до нього за порадою з багатьох особистих та професійних питань». При цьому вона не вважає, що зробила помилку.

«Керівники вищої ланки часто звертаються за неформальними порадами до наставників, або великих фахівців у своїй галузі. Я вірила, що його керівництво допомагає мені краще вести справи», – заявила Рамкрішна.

Особа йога невідома

Рамкрішна пішла з посади директора біржі у 2016 році, пославшись на особисті причини. Тепер SEBI оштрафував її на 30 млн рупій (приблизно $400 тис).

Про гуру невідомо нічого, крім того, що він живе десь у Гімалаях. SEBI намагалася відстежити IP-адреси, з яких йог надсилав електронні листи Рамкрішна, але безуспішно: виявилося, що ноутбуки ексголови біржі були утилізовані.

Нагадаємо, в ОАЕ шахраї пограбували банк, клонувавши голос директора.