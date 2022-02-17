JPMorgan вперше в світі відкрив представництво у метавсесвіті

До 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу в секторі досягнуть $18,41 млрд – прогноз

JPMorgan відкрив салон у метавсесвіті Decentraland. Віртуальна локація отримала назву Onyx на честь блокчейн-платформи фінансової установи. Про це повідомляє ForkLog.

Відкрили лаундж-зону з тиграми

Банк представив лаунж-зону в торговому центрі Metajuku разом із звітом, у якому фахівці проаналізували бізнес-можливості у цьому сегменті. Компанія заявила, що стала першим великим підприємством із фінансової сфери, представленим у віртуальному просторі.

«Метавсесвіти, ймовірно, якимось чином найближчими роками проникнуть у кожен сектор, а ринкові можливості оцінюються більш ніж у $1 трлн щорічного доходу. В результаті ми спостерігаємо, як у простір входять компанії всіх форм та розмірів, включаючи Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari та інші», – йдеться у звіті.

Користувач Twitter Франк Чапарро поширив скриншот з цієї лаундж-зони, зазначивши, що там є тигр.

У JPMorgan зазначили, що сума витрат на віртуальні товари сягнула $54 млрд на рік. За шестимісячний період у 2021 році середня ціна земельної ділянки у метавсесвітах подвоїлася.

Прогноз JPMorgan

За їхнім прогнозом, до 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу в секторі досягнуть $18,41 млрд.

Команда JPMorgan вважає, що це призведе до формування цифрової економіки та появи фінансових продуктів, орієнтованих на метавсесвіти.

«Ми віримо, що існуючий віртуальний ігровий ландшафт має елементи, що паралельно працюють у глобальній економіці. Тому наші основні компетенції у галузі транскордонних платежів, обміну валют, створення фінансових активів, торгівлі та зберігання можуть відіграти важливу роль у метавсесвітах», – вважають у JPMorgan.

Нагадаємо, Барбадос відкриє перше у світі посольство у метавсесвіті.