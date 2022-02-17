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    JPMorgan вперше в світі відкрив представництво у метавсесвіті

    Компанія &ndash; перше велике підприємство із фінансової сфери, представлене у віртуальному просторі - JPMorgan вперше в світі відкрив представництво у метавсесвіті
    Компанія – перше велике підприємство із фінансової сфери, представлене у віртуальному просторі
    фото: twitter.com/fintechfrank

    До 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу в секторі досягнуть $18,41 млрд – прогноз

    JPMorgan відкрив салон у метавсесвіті Decentraland. Віртуальна локація отримала назву Onyx на честь блокчейн-платформи фінансової установи. Про це повідомляє ForkLog.

    Відкрили лаундж-зону з тиграми

    Банк представив лаунж-зону в торговому центрі Metajuku разом із звітом, у якому фахівці проаналізували бізнес-можливості у цьому сегменті. Компанія заявила, що стала першим великим підприємством із фінансової сфери, представленим у віртуальному просторі.

    «Метавсесвіти, ймовірно, якимось чином найближчими роками проникнуть у кожен сектор, а ринкові можливості оцінюються більш ніж у $1 трлн щорічного доходу. В результаті ми спостерігаємо, як у простір входять компанії всіх форм та розмірів, включаючи Walmart, Nike, Gap, Verizon, Hulu, PwC, Adidas, Atari та інші», – йдеться у звіті.

    Користувач Twitter Франк Чапарро поширив скриншот з цієї лаундж-зони, зазначивши, що там є тигр.

    У JPMorgan зазначили, що сума витрат на віртуальні товари сягнула $54 млрд на рік. За шестимісячний період у 2021 році середня ціна земельної ділянки у метавсесвітах подвоїлася.

    Прогноз JPMorgan

    За їхнім прогнозом, до 2027 року витрати на внутрішньоігрову рекламу в секторі досягнуть $18,41 млрд.

    Команда JPMorgan вважає, що це призведе до формування цифрової економіки та появи фінансових продуктів, орієнтованих на метавсесвіти.

    «Ми віримо, що існуючий віртуальний ігровий ландшафт має елементи, що паралельно працюють у глобальній економіці. Тому наші основні компетенції у галузі транскордонних платежів, обміну валют, створення фінансових активів, торгівлі та зберігання можуть відіграти важливу роль у метавсесвітах», – вважають у JPMorgan.

    Нагадаємо, Барбадос відкриє перше у світі посольство у метавсесвіті.

    Теги: фінанси
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    JPMorgan вперше в світі відкрив представництво у метавсесвіті