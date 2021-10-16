Курйозний злочин. В ОАЕ шахраї пограбували банк, клонувавши голос директора

В ОАЕ шахраї вкрали $ 35 мільйонів із банку

В ОАЕ шахраї використовували технологію клонування голосу для пограбування банку. Про це пише Forbes.

Це другий відомий випадок використання технології для викрадення грошей, і рекордний із точки зору вкрадених коштів.

Злочин ствся в 2020 році, проте його подробиці стали відомі лише зараз. Шахраї використовували технологію дипвойсу, клонувати голос директора банку. Вони подзвонили керуючому, який впізнав голос свого начальника.

Шахраї попросили зробити кілька трансакцій на загальну суму в $35 млн, пояснивши, що вони потрібні для великих покупок.

Для більшої переконливості шахраї відправили електронні листи від імені директора і юриста, в яких підтверджувалася угода. Управитель не помітив каверзи і перевів гроші.

Поліція OAЕ переконана, що в схемі взяли участь 17 осіб. Отриману суму вони відправили на банківські рахунки по всьому світу.

У 2019 шахраї використовували ту ж технологію: вони подзвонили директору британської енергетичної фірми, використовуючи голос боса з материнської компанії. Вони попросили перевести майже $250 тис. на рахунок постачальника з Угорщини. Відстежити шахраїв не вдалося.

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